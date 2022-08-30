رئيس اقتصادية قناة السويس: تدشين مشروع للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية 10 جيجا وات بالسخنة

قام الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، صباح اليوم بتدشين مشروع محطة توليد الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية 10 جيجا وات/ ساعة سنوياً في مصنع جوشي بمنطقة العين السخنة المتخصص في صناعة الفايبر جلاس أحد المصانع المتواجدة بالمنطقة الصناعية الصينية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، ويعد هذا المشروع هو شراكة واعدة بين مصنع جوشي وشركة إنارة كابيتال المتخصصة في مجال الطاقة المتجددة والتي تعد أحد شركاء المنطقة الاقتصادية في مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر.

وقال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن هناك جهودًا كبيرة تقوم بها الوزارة والتنسيق مع الجهات المختلفة في هذا الصدد،؛ لتنفيذ استراتيجية الدولة المصرية في قطاع الكهرباء والوصول إلى نسبة 42% من إجمالي الطاقة التي تستهلكها مصر من مصادر جديدة ومتجددة خاصة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بحلول 2035.

وأضاف وزير الكهرباء، أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بمثل هذه المشروعات خاصة مشاريع الطاقة النظيفة، والتعاون مع دول الجوار في الربط الكهربائي خاصة ما يتم حالياً بين مصر واليونان وإيطاليا، وهذا يؤكد أن مصر سوق واعدة في هذا المجال ، مشيراً إلى تلك الخطوات في توقيع مذكرات التفاهم لمشروعات الوقود الأخضر، بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ،الشريك الأصيل، مع الهيئات والشركات التابعة لوزارة الكهرباء وصندوق مصر السيادي، والمضي قدمًا نحو تسريع وتيرة العمل بالتزامن مع استضافة مصر لقمة المناخ تغيرcop 27، ومن ثم الاستفادة من الإمكانات الهائلة من الطاقة المتجددة.

من جانبه، قال وليد جمال الدين رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس إن تدشين مشروع اليوم من المشروعات الخاصة بتشغيل الخلايا الشمسية لتوليد الطاقة النظيفة فوق أحد أهم المصانع المتواجدة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، هو خطوة مهمة نحو التحول للطاقة المتجددة في المشروعات الصناعية بالمنطقة، حيث يعد مصنع جوشي، أحد المصانع العالمية والمتخصصة في الشرق الأوسط لصناعة الفايبر جلاس والتي تحتاج لكميات هائلة من الطاقة في مراحل الإنتاج.

وأضاف رئيس الهيئة الاقتصادية أن المشروع يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية نحو استخدام الطاقة النظيفة وضمن خطة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتوطين صناعات الطاقة المتجددة، فضلاً عن أننا نحفز شركاء التنمية والمستثمرين في الاستثمار واستغلال الطاقة الجديدة والمتجددة في توسعات مشروعاتهم لتحقيق رؤيتنا جميعاً في التحول لهذا النوع من الطاقة.

وفي السياق ذاته أعرب المهندس شريف الجبلي رئيس مجلس إدارة شركة إنارة كابيتال عن شكره لدعم ومساندة وزارة الكهرباء للشركة منذ إنشائها في عام 2014 مؤكداً على أن المشروع هو بداية للاستغلال الأمثل لإمكانات المنطقة الاقتصادية في توليد الطاقة النظيفة والمتجددة، كما أننا نشكر كل المؤسسات المعنية التي يسرت هذا المشروع مع شركائنا الصينيين للخروج بهذا الشكل الأمثل.

من جانبه، أعرب السيد ووبينج مدير عام شركة جوشي-مصر عن سعادته بهذه الشراكة خاصة وأن مصنع جوشي هو الأكبر حجمًا بين الاستثمارات الصينية بمصر حيث يضم 3 خطوط إنتاج بطاقة إنتاجية تبلغ 200 ألف طن سنوياً ويوفر 2500 فرصة عمل، كما يعد من أكبر مشاريع إنتاج الفايبر جلاس حيث يحقق قيمة إنتاج سنوية تبلغ أكثر من 220 مليون دولار بعوائد تصديرية تبلغ حوالى 200 مليون دولار سنوياً.