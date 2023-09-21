رئيس «اقتصادية قناة السويس»: التزام لتحويل «شرق بورسعيد» إلى منطقة صديقة للبيئة

قال وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن الهيئة لديها التزام لتحويل منطقة شرق بورسعيد لأن تشمل مشروعات في مجال الهيدروجين الأخضر، مضيفًا أنه يتم العمل في تلك المنطقة لجعلها صديقة للبيئة وخفض الانبعاثات الكربونية، وذلك بالتعاون مع الشركات العالمية.

جاءت تلك التصريحات خلال المؤتمر الشهري الذي تنظمه غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة مساء اليوم الخميس.

وأضاف “جمال الدين” أن قطاع الطاقة المتجددة مهم للمنطقة، مضيفًا أن شركات كبري طلبت العمل بقطاع الهيدروجين الأخضر والدخول للمنطقة.

وتابع أن المنطقة الاقتصادية تعمل على توفير المنظومة والحوافز لتشجيع المستثمرين للعمل بهذا القطاع وبيع منتجاتهم للقارة الأوروبية، مشيرا إلى أنها تعمل بجدية لاجتذاب استثمارات مشروعات الطاقة المتجددة.

كان وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وقع أوائل الشهر الجاري بروتوكول تعاون مع تحالف مجموعة من الشركات الهولندية بقيادة الشركة المصرية الهولندية لتنمية الأعمال ، يتضمن ضخ استثمارات كبرى داخل المنطقة الاقتصادية، خاصة فى إقامة محطات إنتاج الهيدروجين الأخضر واستخدامه مباشرة لتزويد المركبات بمختلف أنواعها بالوقود الأخضر.

كما يتضمن المشروع الإنتاج من خلال خطوط أنابيب مخصصة بهدف نقل وتصدير الوقود الأخضر للأسواق الخارجية، مما يدعم تحقيق رؤية مصر في خفض الانبعاثات الكربونية.

بجانب تطوير قطاع مشتقات الهيدروجين الأخضر من الوقود الأخضر والأمونيا الخضراء.