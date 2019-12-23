رئيس اقتصادية قناة السويس : إتمام عقد الشراكة مع موانئ دبي يناير المقبل

رئيس اقتصادية قناة السويس إن هناك عقودا سيتم الانتهاء منها قريباً منها عقد موانئ دبي السخنة والذي سيتم الانتهاء منه في يناير أيضاً.

قال المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن هناك عقودا سيتم الانتهاء منها قريباً منها عقد موانئ دبي السخنة والذي سيتم الانتهاء منه في يناير أيضاً.

اقتصادية قناة السويس تعمل في عدة ملفات بالتزامن مع عملية جذب الاستثمارات

وأوضح أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب الأحد، أن المنطقة تعمل حالياً في عدة ملفات، بالتزامن مع جذب الاستثمارات.

وأكد الانتهاء من تنفيذ عدد من العقود الاستثمارية في شرق بورسعيد بعد مفاوضات ترجمت إلى عقود حقيقية.

وأوضح أن من أبرزها عقد تحالف “بولوريه الفرنسية وتويوتا تسوشو اليابانية” وNYK، و شركة سيسكو ترانس والتي ستقوم بتشغيل محطة بضائع عامة.

وقال إن هذه العقود سيتم عرضها على مجلس النواب في يناير المقبل لاعتمادها.

وأشار إلى الاهتمام الكبير بمنطقة شرق بورسعيد بشكل خاص والعمل على تحقيق ميزة تنافسية لموانئها.

وقال إن هذا من ضمن الإجراءات التي نركز عليها.

وقال إنه جارٍ التباحث مع عدد من المستثمرين في إقامة مشروعات جديدة.

وأوضح أنه سيتم التركيز فيها على صناعات معينة واستغلال احتياجات الدولة لتعظيم الاستفادة منها.

وعن المنطقة الجنوبية بالعين السخنة، قال زكي، إنه مخطط لها أن تكون مركزاً للصناعات البتروكيماوية والخدمات البحرية.

وأشار إلى اتجاه تادولة لتعظيم الاستفادة في هذا المجال تزامنا مع الاكتشافات الجديدة البترولية أو من الغاز الطبيعي.

ولفت إلى أن هناك عدد من المشروعات التي تعمل حالياً في منطقة السخنة حيث نعمل على إقناع المستثمرين بهذه الصناعات طويلة الأجل.