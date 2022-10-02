رئيس «اقتصادية النواب»: أولوية اللجنة مراجعة التشريعات بدور الانعقاد الثالث

قال د.محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ، أن أولويات اللجنة في دور الانعقاد الثالث يتجسد في دورها التشريعي وهو مراجعة التشريعات الاقتصادية تمهيدا لعرضها علي المجلس ، موضحا أنه سيتم مراجعة وبحث الاتفاقيات الدولية الاقتصادية.

وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن الدور الرقابي للجنة يتلخص في طلبات الإحاطة ومتابعة اداء الهيئات الاقتصادية ومدي تعاطيها مع التحديات الاقتصادية التي تواجه المجتمع مع مراجعه ومتابعه تنفيذ الخطة الاقتصادية والسياسات التي من شأنها السيطرة علي التضخم وادارته مع حمايه الفئات المتضررة من كافه القطاعات

وأضاف د.محمد سليمان أنه سيتم العمل نحو تسهيل حركه التجارة الداخلية والخارجية و مدي التناغم بين السياسات الاقتصادية وخاصه السياسة المالية والنقدية لتحقيق مستويات الرفاهية المطلوبة وذلك من خلال التنسيق المستمر مع كافه الاطراف المرتبطة وذات العلاقة.