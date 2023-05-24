«رئيس اقتصادية القناة» ينهي جولته في بكين بمباحثات ثنائية مع شركات الصناعات ثقيلة

اختتم

، جولته ببكين بعقد مباحثات ولقاءات ثنائية مع رئيس شركة شين فينج لإنتاج الحديد ورئيس مجلس إدارة سينوما (CDI)، حيث ترغب الشركتان بإنشاء مجمع لإنتاج الحديد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.في إطار استكمال النشاط المكثف لوفد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أثناء جولتهم الترويجية في دولة الصين والتي تتضمن عدد من اللقاءات في عدة مقاطعات صينية مع مختلف الشركات الصينية لبحث سبل التعاون المشترك.

وقد أكد السيد وليد جمال الدين أنه الهيئة تعمل على دراسة العرض المقدم من الشركة بمساحة 750 ألف متر مربع بتكلفة استثمارية 300 مليون دولار يوفر 1200 فرصة عمل، لاتخاذ الموافقات للمشروع من الجهات المعنية ، ويمثل هذا المشروع شراكة بين القطاع الخاص ممثلاً في “شينج فينج” والحكومة ممثلة في CDI Sinoma، وسيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين حيث البدء بالمرحلة الأولى مباشرة لتلبية طلبات والتصدير للسوق المحلي من منتجات الشركة.

وتم الاتفاق على أن تقوم الشركتين بزيارة للمنطقة الاقتصادية قريباً على أن يتم إمداد المشروع بعد الموافقة عليه بأحدث المعدات المستخدمة في هذا المجال لإنتاج أفضل أنواع المنتجات وبجودة عالية.

كما اجتمع السيد وليد جمال الدين مع السيد بيوشان وانج Baotian wang مساعد نائب رئيس شركة Sany للصناعات الثقيلة ومعدات البناء، وقد تطرق الاجتماع إلى مشروعات الهيدروجين الأخضر الجاري جذبها وحجم احتياجاتها من المحللات الكهربائية Electrolyzers، وإمكانية قيام الشركة بتصنيعها بالمنطقة الاقتصادية لتلبية احتياجات تلك المشروعات.

والجدير بالذكر أن شركة Sany متواجدة بمصر منذ 2007 وهناك شراكة من عام 2012 مع شركة السويدي إليكتريك بمصر، حيث تشارك الشركة بمشروعات الطاقة الخضراء من خلال مشروعات المحللات الكهربائية و الطاقة الشمسية وتوربينات الهواء.