رئيس اقتصادية القناة يلتقي كبرى مصانع الدراجات البخارية بالهند

التقى

وممثل شركة شرق بورسعيد للتنمية ومدير قسم الأعمال الدولية بشركة TVS Motor ثالث أكبر مصنع للدراجات النارية في الهند قبيل انتهاء الجولة الترويجية للوفد في مومباي.

وتستهدف الشركة حالياً تصنيع المركبات الشخصية صديقة للبيئة، وتتواجد منتجاتها في الأسواق الأسيوية وأكثر من 60 دولة حول العالم، من أبرزها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بجانب لقاء ممثل شركة أشوك ليلاند التابعة لمجموعة Hinduja Group وهي واحدة من كبرى الشركات المصنعة للمركبات التجارية في الهند، وثالث أكبر مصنع للحافلات في العالم ، والعاشرة عالمياً في إنتاج شاحنات النقل الثقيل.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص المنطقة الاقتصادية على استقطاب هذه الصناعات بشرق بورسعيد ضمن استراتيجية الدولة المصرية، والتوجه نحو تصنيع الوسائل صديقة للبيئة.

وقد ارتكزت المناقشات على ما وصلت إليه الشركة أشوك ليلاند عقب زيارتها لمجمع شرق بورسعيد لصناعة السيارات، الشهر الماضي والوقوف على مستجدات الشركة بشأن دراسة المشروع المرتقب إقامته بعد دراسة احتياجات السوق الإفريقي والمحلي من هذه المركبات وضرورة تصنيعها محليا في مصر، والاستغلال الأمثل للاتفاقيات التجارية الدولية التي تتيح نفاذ الصادرات من هذا القطاع لدول الاتحاد الأوروبي والسوق الإقليمي.

وفي هذا الصدد، أجرى الوفد مباحثات مع السيد/ Apoorv Dixit رئيس الأعمال الدولية بشركة Bajaj Auto أكبر الشركات الهندية المصدرة لأكثر من مليوني وحدة من الدراجات النارية ،والمركبات ذات الثلاث عجلات إلى 79 دولة، حيث ترغب الشركة في التوسع بنشاطها بمصر وإقامة مشروع لها لصناعة المركبات بالمنطقة الاقتصادية وخاصة شرق بورسعيد لقرب الميناء بالمنطقة الصناعية وسهولة التصدير للأسواق الإفريقية والخارجية.

وأكد ممثل شرق بورسعيد للتنمية على حرص الشركة لتسريع وتيرة الأعمال في المراحل الإنشائية لمجمع صناعة السيارات وكذلك مجمع نيرك مشيراً إلى استقطاب الشركة للعديد من الشركات العالمية لصناعة السيارات وأبرز العلامات التجارية للعمل بشرق بورسعيد. هذا بجانب لقاء السيد/ Bobby Salwan الرئيس الإقليمي – للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأمريكا الجنوبية لمجموعة Mahindra Group المتخصصة في صناعات السيارات والجرارات الزراعية، حيث ألقي رئيس المنطقة الاقتصادية الضوء على التكلفة المنخفضة للطاقة والعمالة في المنطقة وكذا توافر البنية التحتية المؤهلة لاستقبال مختلف الصناعات.

على جانب آخر، أشار الرئيس الإقليمي للمجموعة إلى تواجدها بالسوق المصري في الصناعات الغذائية، حيث كانت تعمل الشركة على التوسع بنشاطها لولا الوباء كوفيد الذي اجتاح العالم، وتعمل الشركة حالياً على دراسات السوق والرغبة في التوسع بنشاطها من خلال المنطقة، وفي هذا السياق تحدث رئيس المنطقة عن مقومات المناطق الصناعية المخصصة لاستقبال الصناعات الغذائية خاصة القنطرة غرب.

وقد اختتمت اللقاءات بشركة HP Adhesives Limited المتخصصة في صناعات المواد البلاستيكية التي تدخل في إنتاج المواد اللاصقة ومانعة التسرب، وتعد من كبرى الشركات الهندية في هذا المجال، حيث تطرق النقاش إلى دراسة السوق بشأن الشركات التي تنتج هذه الكيماويات اللاصقة لمواد البناء في السوق على أن يعقبها مفاوضات بشأن إقامة مشروع مرحلة أولى بمساحة 10 آلاف متر مربع، واصفين مصر بأنها محور واعد في خارطة الاستثمار العالمي.