«رئيس اقتصادية القناة» يشهد توقيع عقود تخصيص أراض لإنشاء مجمعات لصناعة المغذيات الزراعية

شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، توقيع 3 عقود، على هامش فعاليات قمة المناخ COP28، وشملت عقد تخصيص قطعة أرض صناعية بين شركة السويدي للتنمية الصناعية -إحدى الشركات التابعة لشركة السويدي اليكتريك- وشركة فيوتشرفيرت -المملوكة لشركة شرقية هولدينج ليمتد بالإمارات العربية المتحدة- وذلك لإنتاج مواد المغذيات الزراعية على مساحة 127 ألف متر مربع داخل مشروع “السخنة 360”.

يستهدف التعاون بين الطرفين استثمار شركة فيوتشرفيرت مصر، ما يصل إلى 50 مليون دولار للمرحلتين الأولى والثانية، لإنتاج مغذيات زراعية بطاقة 300 ألف طن في المرحلة الأولى.

كما شهد جمال الدين توقيع اتفاق مشروع توريد كهرباء مولدة من مصادر طاقة شمسية قدرة 7 ميجا لصالح شركة جوشي، تسند بمقتضاه شركة جوشي مشروع محطات الطاقة الشمسية الفوتوفولتية بمصنعها لتحالف شركة إنجازات وشركة CHINT Global، بجانب توقيع عقد تخصيص قطعة أرض بين شركة السويدي للتنمية الصناعية، وشركة جوشي الصينية العملاقة في إنتاج “الفايبر جلاس” لإنشاء امتداد للمصنع الحالي داخل مشروع “إندستريا السخنة”، وقد قام بالتوقيع من الجانبين المهندس محمد القماح، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية، و ما شينياو، نائب المدير العام لشركة جوشي مصر،

ويستهدف التعاون بين الجانبين إنشاء مجمع صناعي على مساحة 60 ألف متر مربع، كامتداد للمصنع الحالي لمنتجات جوشي المستدامة الصديقة للبيئة الذي يتكون من 4 خطوط إنتاج، بتكلفة استثمارية 920 مليون دولار، وطاقة إنتاجية 350 ألف طن سنويًّا؛ حيث تستثمر جوشي نحو 8 ملايين دولار مستفيدة من الحوافز التي تقدمها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.