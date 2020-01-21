رئيس اقتصادية القناة: دعوة رجال الأعمال الإنجليز للمشاركة في مؤتمر مارس الاستثماري

شارك المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الثلاثاء، فى ندوة على هامش قمة بريطانيا – أفريقيا 2020، للتعريف بماهية المنطقة الاقتصادية وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بمناطقها الصناعية وموانئها الستة.

استعرض”زكي” الحوافز الاستثمارية والضريبية لمستثمري المنطقة أمام مجتمع رجال الأعمال وبعض ممثلي الشركات الإنجليزية ، مشيرا إلى أن المنطقة الاقتصادية تعد أهم نافذة تجارية أقتصادية لإنطلاق الشركات الإنجليزية للسوق الإفريقية.

ودعا رئيس الهيئة المشاركين في الندوة من مجتمع الأعمال البريطاني لحضور مؤتمر الإستثمار بشهر مارس والذي تعقده الهيئة الاقتصادية.

وأشار يحيى زكي إلى أن مشاركته في هذا المحفل الدولي يعد فرصة جيدة لتعريف مجتمع الأعمال البريطاني بإستراتيجية الهيئة 2020/2025 والتي تركز على خلق الفرصة ووضع حوافز تشجيعية لإقامة المشروعات.

وقال المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، في تصريحات سابقة إن التكلفة الاستثمارية الخاصة بالمناطق الصناعية بلغت نحو 17 مليار دولار، مشيرا إلى أن عدد الشركات العاملة بالمنطقة بلغ 247 من خلال 14 مطورا.