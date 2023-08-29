رئيس اقتصادية القناة: إنشاء أكاديمية السويدي بالسخنة باستثمارات 45 مليون جنيه

أكد وليد جمال الدين ، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس أن التكامل هو المحرك الرئيسي للعمل داخل المنطقة الاقتصادية، حيث تركز في خطتها الاستراتيجية 2020-2025، على تحقيق التنمية المستدامة بصورة متكاملة من خلال مراعاة (البعد الاجتماعي، والبيئي، والاقتصادي)؛ وذلك للاستغلال الأمثل للموارد المتاحة تلبيةً لاحتياجات ومتطلبات الاستثمار في المنطقة ضمن رؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال احتفالية وضع حجر الأساس لإنشاء أكاديمية السويدي وبنك مصر الفنية (STA)، داخل منطقة السخنة المتكاملة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باستثمارات 45 مليون جنيه بالتعاون مع بنك مصر.

وقال جمال الدين إن إنشاء أكاديمية السويدي وبنك مصر الفنية يأتي تحقيقًا لأحد محاور الرؤية الاستراتيجية للمنطقة؛ وهو محور جاهزية النظام المتكامل للصناعة الذي يرتكز على توفير الكوادر البشرية المؤهلة بالتعاون بين المنطقة الاقتصادية وشركاء النجاح، وأكبر مثال على تلك الشراكة الفعالة؛ هو ما نشهده اليوم من وضع حجر الأساس للأكاديمية كنتيجة مباشرة للمفاوضات الناجحة التي أثمرت عن توقيع بروتوكول تعاون بين كل من المنطقة الاقتصادية ومؤسسة السويدي وبنك مصر على هامش مؤتمر قمة المناخ الماضية في شرم الشيخ بحضور دولة رئيس الوزراء.

وأضاف أن الأكاديمية تقوم على نظام التعليم المزدوج لمدة ثلاث سنوات، وتقوم الدارسة فيها على التدريب العملي بنسبة 80% في المصانع الشريكة و20% للتعليم النظري بالمدرسة، فضلاً عن توفير فرص التدريب العملي للطلاب في الشركات والمؤسسات الصناعية العاملة في المنطقة الاقتصادية في القطاعات الصناعية المستهدفة ضمن رؤية المنطقة لضمان اكتسابهم للمهارات العملية اللازمة، ولتكون هذه الأيدي العاملة المدربة قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.

وتابع: كما أن ضخ استثمارات بنحو 45 مليون جنيه لإنشاء هذه الأكاديمية التي تري النور خلال العام الأكاديمي 2024-2025 يعد واحد من أهم الاستثمارات في هذا المجال والذي يتضمن نماذج أخرى داخل المنطقة مثل:

وأوضح أن الأكاديمية المصرية الألمانية للتدريب التقني EGTRAIN” التي نشأت بالتحالف بين شركة سيمنس العالمية ووزارة ألمانيا الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية داخل منطقة السخنة المتكاملة، على مساحة 36 ألف متر مربع، باستثمارات قيمتها 22.5 مليون يورو، يستهدف تدريب 5500 فني ومهندس خلال 4 سنوات بواسطة مدربين مصريين من خلال مركز تدريب مهني مدمج مع مركز إصلاح وصيانة للتأكد من فاعلية الجانب التطبيقي للتدريبات التي يقدمها المركز، وقد نجح المركز حتى الآن في تدريب 600 متدرب وتقديمهم لأكبر ثلاث محطات كهرباء بمصر.

ومركز آخر للتدريب المهني مقرر إنشائه في منطقة تيدا – مصر للتعاون بالتعاون مع الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، على مساحة إجمالية 40 ألف متر مربع، بتكلفة تقديرية 45.5 مليون يوان صيني، وسيتم تجهيز المركز بأحدث مختبرات التكنولوجيا للصناعات المختلفة مع نظام تفاعلي للمحاكاة التدريبية.

وقال إنه لا شك أن توفير فرص العمل هو من أهم محاور خطة المنطقة الاستراتيجية، ويتكامل ويتناغم مع جهود توفير مناخ جاذب للاستثمار بالمنطقة التي تم إنشاؤها بموجب قرار أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2015؛ لتكون بمثابة بيئة أعمال متكاملة محفزة للمستثمرين توفر تجمعات اقتصادية تنافسية وتقدم خدمات لوجستية وصناعية، وفقاً لأعلى المعايير العالمية، ولتحقيق ذلك، تسعى الهيئة مع شركائها إلى توفير مجمعات سكنية داخل نطاق المطورين الصناعيين للعاملين بالمناطق الصناعية، بالإضافة إلى إنشاء أكبر المراكز والأكاديميات المتخصصة في تدريب وتأهيل العمالة.