رئيس أسترازينكا: مصر نجحت في تنمية قطاع الرعاية بصورة فاقت التوقعات

أكد الدكتور حاتم الورداني، رئيس مجلس إدارة شركة “أسترازينيكا مصر”، نجاح الدولة المصرية في تنمية قطاع الرعاية الصحية بصورة فاقت التوقعات على جميع المستويات، مما شجع القطاع الخاص على المشاركة في هذا المجال، والعمل بالتوافق مع توجهات الدولة لتنمية وتطوير قطاع الرعاية الصحية والعمل بمفهوم الرعاية الصحية الخضراء والمستدامة.

وأكد التزام “أسترازينيكا” بدورها الاستراتيجي تجاه قطاع الرعاية الصحية في مصر، وإمداده بكل ما هو جديد على المستوى العالميّ.

الورداني قال ذلك على هامش انطلاق فعاليات قمة المناخ “COP27″، التي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرعاية الصحية، وشركة “استرازينيكا مصر” للصناعات الدوائية، بشأن تعزيز مفهوم المنشآت الصحية الخضراء، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والسير “باسكال كلود رولاند”، الرئيس التنفيذي لشركة “استرازينيكا” العالمية.

وقال رئيس الوزراء أن توقيع مذكرة التفاهم بين الهيئة والشركة يأتي اتساقًا مع جهود الدولة لتوحيد الجهود الرامية للتعامل مع قضايا التغيرات المناخية، خاصة فيما يتعلق بمحور الرعاية الصحية، وكذلك اتساقًا مع مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لنشر الوعي البيئي (اتحضر للأخضر).

وأشاد السير باسكال كلود رولاند، الرئيس التنفيذي لشركة أسترازينيكا على مستوى العالم، بتطور نظام الرعاية الصحية في مصر، وبدء تطبيق مفهوم المنشآت الصحية الخضراء، وأعرب عن شعوره بالفخر لما وصل إليه منظومة الرعاية الصحية في مصر، في التحرك نحو العالمية، مؤكدًا استمرار الشركة في التعاون لتعزيز النهوض بهذه المنظومة، واستدامتها بمعايير عالمية.

ونوّه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها تعتبر التعاون الثاني الذي يجمع بين الهيئة العامة للرعاية الصحية، وشركة “أسترازينيكا”، عقب التعاون في التأمين الطبي لمؤتمر المناخ COP27، من خلال توفير المستشفى الميداني المُصغر “EHA FIELD HOSPITAL” المقام بالمنطقة الخضراء للمؤتمر؛ لضمان توفير خدمات طبية فائقة الجودة للوفود المشاركة بالمؤتمر.