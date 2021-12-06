اتصالات وتكنولوجيا

رئيس «اتصالات مصر»: مستمرون في ضخ مزيدًا من الاستثمارات لتحسين الخدمة

خلال كلمته باليوم الثاني لمؤتمر الرؤساء التنفيذيين السابع، الذي تنظمه شركة "المال جي تي إم".
أحمد اللاهوني 12:21 م, الأثنين, 6 ديسمبر 21 12:21 م, الأثنين, 6 ديسمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد حازم متولي، الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر، أن شركته مستمرة في ضخ المزيد من الاستثمارات لتقديم خدمات أفضل للعميل المصري، مشيرًا إلى أن الأمر في النهاية متعلق بالبنية الأساسية التكنولوجية، وتطوير تلك البنية يحتاج لوقت لتنفيذه.

وأوضح متولي، خلال كلمته باليوم الثاني لمؤتمر الرؤساء التنفيذيين السابع، الذي تنظمه شركة “المال جي تي إم”، اليوم الإثنين، أن الشركة لديها القدرة على تقديم خدمات أكبر من الموجودة حاليًا لكن يعوقها البنية التكنوليوجية.

اقرأ أيضا  أحمد مكي: قطاع البنية الأساسية التكنولوجية يحتاج ضخ مزيدًا من الاستثمارات لرفع كفاءته

وأشار -في تصريحات سابقة اليوم- إلى أن السوق المصرية شهدت زيادة في الطلب على خدمات الاتصالات منذ 2011، وحتى الآن أكثر من 20 مرة.

وذكر أن جائحة كورونا رفعت الاحتياج على خدمات الاتصالات بشكل كبير جدًا، يفوق التوقعات وقدرة الشركات لتلبية هذا الطلب المرتفع.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

ملف الكاتب أحمد اللاهوني

اقرأ أيضاً

أحمد مكي: قطاع البنية الأساسية التكنولوجية يحتاج 5 سنوات للانتقال إلى المعايير العالمية

أحمد اللاهوني 12:36 م, الأثنين, 6 ديسمبر 21

أحمد مكي: قطاع البنية الأساسية التكنولوجية يحتاج ضخ مزيدًا من الاستثمارات لرفع كفاءته

أحمد اللاهوني 12:29 م, الأثنين, 6 ديسمبر 21

حازم متولي: السوق المصرية شهدت زيادة طلب على خدمات الاتصالات أكثر من 20 مرة منذ 2011

أحمد اللاهوني 12:12 م, الأثنين, 6 ديسمبر 21

قبل إطلاق منصة التواصل TRUTH Social.. ترامب للتكنولوجيا تجمع مليار دولار من المستثمرين

أحمد فراج 12:04 م, الأثنين, 6 ديسمبر 21

وزيرا الاتصالات والزراعة يعلنان الإطلاق التجريبى لتطبيق هدهد

المال - خاص 10:46 ص, الأثنين, 6 ديسمبر 21

سلاح التلميذ يطلق خدمة الكتب الصوتية للسلاسل الروائية

المال - خاص 9:11 ص, الأثنين, 6 ديسمبر 21