رئيس «اتصالات مصر»: مستمرون في ضخ مزيدًا من الاستثمارات لتحسين الخدمة

خلال كلمته باليوم الثاني لمؤتمر الرؤساء التنفيذيين السابع، الذي تنظمه شركة "المال جي تي إم".

أكد حازم متولي، الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر، أن شركته مستمرة في ضخ المزيد من الاستثمارات لتقديم خدمات أفضل للعميل المصري، مشيرًا إلى أن الأمر في النهاية متعلق بالبنية الأساسية التكنولوجية، وتطوير تلك البنية يحتاج لوقت لتنفيذه.

وأوضح متولي، خلال كلمته باليوم الثاني لمؤتمر الرؤساء التنفيذيين السابع، الذي تنظمه شركة “المال جي تي إم”، اليوم الإثنين، أن الشركة لديها القدرة على تقديم خدمات أكبر من الموجودة حاليًا لكن يعوقها البنية التكنوليوجية.

وأشار -في تصريحات سابقة اليوم- إلى أن السوق المصرية شهدت زيادة في الطلب على خدمات الاتصالات منذ 2011، وحتى الآن أكثر من 20 مرة.

وذكر أن جائحة كورونا رفعت الاحتياج على خدمات الاتصالات بشكل كبير جدًا، يفوق التوقعات وقدرة الشركات لتلبية هذا الطلب المرتفع.