رئيس اتصالات مصر : إتاحة خدمات التوقيع الإلكتروني داخل فروعنا في المدن الرئيسية كمرحلة أولى 

قال حازم متولي، الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر، إن شركته تعتزم إتاحة خدمات التوقيع الإلكتروني بالتعاون مع شركة فيكسد مصر في فروع اتصالات داخل المدن الرئيسية كمرحلة أولى. وأوضح متولي أنه سيتم نشر الخدمة وفق جدول زمني محدد مسبقًا وفق توجيهات الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، لافتًا إلى أن البنية التحتية لاتصالات جاهزة لتقديم الخدمة للمواطنين.

ويمكن للعميل إصدار التوقيع أو الختم الإلكتروني عن طريق زيارة متاجر اتصالات المحددة مع المستندات المطلوبة، على أن يتم بمجرد موافقة هيئة إصدار الشهادات، سيقوم بنسخ الشهادة على جهاز تطبيق رمز الأمان، وسيطلب من العميل تحديد كلمة مرور كي يتمكن من توقيع أي مستند إلكترونيًّا بشكل آمن.

من جانبه قال الدكتور خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمي والميكنة، إنه تمّت إضافة 30 خدمة جديدة على منصة مصر الرقمية منذ بداية العام وحتى الآن، مشيرًا إلى أنه سيتم طرح كل الخدمات الرقمية للمواطنين على المنصة بنهاية 2023.