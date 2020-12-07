اتصالات وتكنولوجيا

رئيس اتصالات مصر: أداء الشبكة تحسن كثيرا.. ولو كانت مشاكل الجودة بيد الشركة لانتهت

وأضاف أن اتصالات هى أسرع شركات المحمول تحقيقا لمعدلات نمو بالسوق المحلية، كما تعد أيضا من أوائل شبكات المحمول التى قامت بتغطية العاصمة الإدارية الجديدة بمحطات متنقلة
محمود جمال 11:50 ص, الأثنين, 7 ديسمبر 20 11:50 ص, الأثنين, 7 ديسمبر 20

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قال حازم متولى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة اتصالات مصر، إن أداء الشبكة خلال المرحلة الماضية شهد تحسنا كبيرا مقارنة بما قبل 5 سنوات، موضحا أن مؤشرات استطلاع آراء العملاء على الخدمة خلال العام ونصف الماضيين إيجابية، إلا أن ذلك لا يعنى عدم وجود مشكلات.

وعلق متولى قائلا: لو كان ملف مشكلات جودة الخدمة بيد الشركة لكانت انتهت وتم حلها، مبينا أن الشركة تواجه صعوبات إدارية وفنية فى بناء الأبراج الجديدة على مستوى الجمهورية.

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وأضاف أن اتصالات هى أسرع شركات المحمول تحقيقا لمعدلات نمو بالسوق المحلية، كما تعد أيضا من أوائل شبكات المحمول التى قامت بتغطية العاصمة الإدارية الجديدة بمحطات متنقلة.

وألمح إلى أن عدد محطات أبراج المحمول التابعة للشركة يتجاوز حاليا أكثر من 8 آلاف موقع، مبينا أنه من الصعوبة حل جميع مشكلات العملاء التى تتعلق بعوامل كثيرة منها تغطية وسرعة الشبكة نفسها وغيرها.

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وأكد خالد حجازى، رئيس القطاع المؤسسى فى اتصالات مصر، أن نتائج تقارير الجودة الصادرة عن جهاز تنظيم الاتصالات تستهدف تحسين جودة الخدمة المقدمة للعملاء.

وتابع خالد المرشد، الرئيس التنفيذى للتكنولوجيا باتصالات مصر، أن شركته ضخت استثمارات كبيرة فى تطوير الشبكة وطبقا لأحدث تقارير جودة جهاز تنظيم الاتصالات أصبحت أقل شبكة من حيث عدد شكاوى العملاء مقارنة بباقى المشغلين.

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بقلم محمود جمال

صحفي متخصص في تغطية أخبار وزارة الاتصالات وهيئاتها وشركات التكنولوجيا المصرية والعالمية تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2010

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