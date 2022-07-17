رئيس اتحاد منتجي الدواجن: تحريك أسعار البنزين سيؤثر على قيمة طبق البيض

قال محمود العناني رئيس تحاد منتجي الدواجن إن تحريك أسعار البنزين في الصيف «حسن حظ» للمزارع لكنه سيؤثر على التكاليف، مؤكدا أنه سيؤثر على قيمة طبق البيض .

جاء ذلك خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وأوضح أن ارتفاع أسعار البنزين والسولار سيؤثر على الأسعار عبر تكاليف النقل الخاصة بنقل الذرة من الموانيء والعلف للمزارع بالإضافة لنفقات التدفئة في المزارع .

وأضاف: “من حسن الحظ أن عمليات التدفئة في المزارع لن تكون مؤثرة الآن بسبب فصل الصيف لكن تكلفة رفع أسعار البنزين والسولار يؤثر بنحو 8% على تكلفة التدفئة في المزارع حيث تعتمد المزارع على أمرين في التدفئة هما السولار والمازوت يليه البوتاجاز، حيث تعتمد عليه 99% من المزارع في عمليات التدفئة.



ورداً على سؤال هل يستطيع منتجو الدواجن امتصاص الزيادات في أسعار السولار أم سيتحمله المواطن قال : “أسعار الدواجن تحددها قوى العرض والطلب وهذا المحرك الرئيسي للسعر وتحريك أسعار السولار والبنزين ستؤثر في التكلفة بواقع 60-80 قرشا لكيلو الدواجن وذات الأمر بالنسبة لطبق البيض”.

وقاطعته الحديدي مشيرة لارتفاع سعر البيضة، فأوضح أن “البيض ككرتونة المكونة من ثلاثين بيضة تكلفتها في المزرعة مابين 60-63.5 جنيها فقط والمكسب لايتجاوز جنيه ونصف وفيه مزارع بتخسر وبعض المنتجين خرجوا من السوق ومن ثم وفقاً لهذه المعطيات لايجب إلقاء اللوم على المنتجين”.

وأوضح أن مصر هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي لديها إكتفاء ذاتي من البيض والدواجن وأن الطلب على التصدير مرتفع.

