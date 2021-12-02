اقتصاد وأسواق

رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية: أعباء الصناعات الصغيرة تتزايد يوميا

جهاز تنمية المشروعات يصدر بطاقة تصنيف للكيانات سواء كانت تتعامل مع الجهاز أو لا
معتز محمود 10:12 م, الخميس, 2 ديسمبر 21 10:12 م, الخميس, 2 ديسمبر 21

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قال فؤاد ثابت رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية الدخل، إن هناك أعباء كبيرة تزداد يوميا على الصناعات الصغيرة ، فضلاً عن أن بيئة العمل لتلك الصناعات بها العديد من المشكلات.

وأضاف ثابت أن ذلك يأتى فى وقت يردد فيه عدد من المسؤولين تصريحات دائما عن أن الصناعات الصغيرة هى قاطرة التنمية، لافتاً إلى أهمية تفعيل وتطبق مبادئ الحوكمة فى المشتريات الحكومية وفى كل مناحى الحياة.

وأوضح ثابت خلال مشاركته بافتتاح ورشة عمل بالإسكندرية بهدف تمكين المشروعات الصغيرة من أجل سد فجوة تطبيق قوانين المشتريات الحكومية مؤخراً، أن الهدف من الورشة هو التحدث عن المشاكل التى تواجه الموردين عند التقدم لتلك المشتريات، وهل تشمل التأمين الابتدائى أم التأمين النهائى أم كراسة الشروط، وكذلك كيفية معرفتهم بالمناقصات.

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وأشار رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية الدخل إلى أن جهاز تنمية المشروعات يصدر بطاقة تصنيف للكيانات سواء كانت تتعامل مع الجهاز أو لا.

ونظم اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية الدخل ورشة عمل بالإسكندرية بهدف تمكين المشروعات الصغيرة من أجل سد فجوة تطبيق قوانين المشتريات الحكومية وتفعيلها لضمان استطاعة المشروعات الصغيرة من الحصول علي النسب المخصصة لهم من التعاقدات الحكومية اللتي ينص عليها القانون.

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ويأتى اختيار الإسكندرية كخامس محافظة لتنظيم ورشة العمل بهدف تمكين المشروعات الصغيرة من أجل سد فجوة تطبيق قوانين المشتريات الحكومية للاستماع لتجارب المتعاملين مع الجهات الحكومية ومنافشتهم فى خبراتهم ومشكلاتهم فى هذا الشأن.

وعقد الاتحاد ورشة العمل الرابعة بمدينة العاشر من رمضان، في إطار تنفيذ برنامج تمكين المشروعات الصغيرة من أجل سد فجوة تطبيق قوانين المشتريات الحكومية وتفعيلها لضمان استطاعة المشروعات الصغيرة من الحصول علي النسب المخصصة لهم من التعاقدات الحكومية التي ينص عليها القانون.

وفي هذا المشروع، يعمل اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية FEDA ومركز المشروعات الدولية الخاصة CIPE لإصدار دراسة شاملة عن فجوة التنفيذ فيما يتعلق بالنسبة المخصصة من التعاقدات الحكومية للمشروعات الصغيرة وتطبيقها.

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ويقوم اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية بالاستفادة من شبكته القوية بالشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء مصر لجمع البيانات وعمل دراسة شاملة حول فجوة التطبيق وتقديم توصياته للجهات المختصة.

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بقلم معتز محمود

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