رئيس اتحاد بنوك مصر: «المركزي» أطلق 24 مبادرة خلال جائحة كورونا

قال محمد الأتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر وبنك مصر، إن البنك المركزي لعب دورا مهما خلال جائحة كورونا، حيث أطلق 24 مبادرة مهمة خلال الأزمة.

وأضاف الأتربي خلال كلمته بمؤتمر الناس والبنوك، أن البنك المركزي تبني مبادرات التحول الرقمي وتقديم عائد منخفض لمبادرات التمويل العقاري والمشروعات الصغيرة.

وأوضح أن مصر من الدول التى حققت نموا بالناتج المحلي بنسبة 3.5% رغم أزمة كورونا فى حين عانت كثير من الاقتصاديات فى الدول العالمية من الجائحة.

وأشار إلى أن القروض بالقطاع المصرفي ارتفعت من 580 مليار جنيه فى عام 2014 إلى 2.8 تريليون جنيه، كما ارتفعت الودائع من 1.4 تريليون جنيه إلى 5.8 تريليون جنيه حاليا.

كتب قسم البنوك