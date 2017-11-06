رئيس اتحاد الناشرين: نرفض زيادات الإيجار بمعرض الكتاب المقبل

علي راشدقال الناشر عادل المصري، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، في تصريحات لـ"بوابة المال" إن اللجنة الدائمة لمعرض الكتاب اجتمعت للمرة الأولى اليوم للحديث حول الدورة المقبلة لمعرض الكتاب المقرر عقدها في الفترة من 27 يناير إلى 10 فبراير 2018 ، بأرض المعارض بمدينة نصر.وأشار إلى أن أول أزمة تمت مناقش

علي راشد

قال الناشر عادل المصري، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، في تصريحات لـ”بوابة المال” إن اللجنة الدائمة لمعرض الكتاب اجتمعت للمرة الأولى اليوم للحديث حول الدورة المقبلة لمعرض الكتاب المقرر عقدها في الفترة من 27 يناير إلى 10 فبراير 2018 ، بأرض المعارض بمدينة نصر.

وأشار إلى أن أول أزمة تمت مناقشتها اليوم هي طرح الزيادة الجديدة للإيجارات بنسبة تتراوح بين 20 إلى 25%

وقال “هذا ما رفضته اللجنة وستقوم بتقديم مذكرة لوزير الثقافة ليخاطب رئيس الوزراء بالتوقف عن هذه الزيادة لأنه في النهاية هذا كله يصب في زيادة سعر الكتاب الذي زاد وسبب خسائر كثيرة للناشرين بعد التعويم وانخفض النشر”.

يذكر أن نسب الإيجار زادت أيضا في الدورة الماضية وكان الناشرون معترضين عليها إلا أنها لم تكن بهذا القدر.