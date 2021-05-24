رئيس اتحاد المقاولين يكشف لـ «المال» توقعاته عن فرص إعادة الإعمار في غزة وليبيا والعراق

قال المهندس حسن عبد العزيز رئيس اتحاد المقاولين، إن عملية إعادة إعمار غزة تعود على مصر بفوائد اقتصادية كبيرة.

وتوقع فى تصريح خاص لـ”المال”، أن تكون المعونة المصرية الـ 500 مليون دولار ،في صورة عينية من خلال تنفيذ المشروعات اللازمة لإعادة الإعمار في مجالات الإعمار المختلفة،لأن العدوان الإسرائيلي دمر شبكات المياه، وشبكات الصرف الصحي، وأيضا شبكات الكهرباء.

50 شركة مصرية يمكنها العمل لإعادة إعمار فلسطين

وأوضح أن الإحصائيات في غزة أظهرت، أن العدوان الإسرائيلي دمر نحو 22 محول كهرباء، وتدمير 9 خطوط رئيسية لنقل الكهرباء، وغيرها من المباني والطرق او البنية التحتية المتكاملة.

وأكد أنه يوجد أكثر من 50 شركة كبيرة في مجالات مختلفة مثل الطرق والإسكان والصرف الصحي والكهرباء، تم اختيارها عن طريق لجنة مشكلة من الاتحاد ووزارة الإسكان.

وأوضح أن هناك لجنة من المتوقع أن تتجه إلى قطاع غزة لحصر الأضرار التي تعرض لها القطاع نتيجة العدوان الإسرائيلي.

وتابع: أنه بحكم أن الشركات التي ستعمل هناك ستكون شركات مصرية، فإن ذلك قد يعود على مصر بفوائد أخرى منها أن الدول المانحة أو التي ترغب بالمساعدة في إعمار غزة، ستبحث أولا عن الشركات العاملة هناك لتنفذ لها بعض المشروعات وهذه الشركات سكتون شركات مصرية، ما يجعل مصر تستفيد مرة أخرى.

وأضاف أن الشركات المصرية من المتوقع أن تعمل أيضا بالدعم المصري المقدر بـ 500 مليون دولار، وأيضا بدعم الخارجي المستقدم من الدول المانحة،

وأشار إلى أن كل الشركات المصرية لديها استعداد لتنفيذ مشروعات في غزة ولكن اختيار هذه الشركات سيقع على عاتق الحكومة المصرية، لأنها هي من ستدد نعوية المشروعات التي ستنفذ وبناء عليها ستختار الشركات.

شمس سامكو مشاركين بإعادة إعمار العراق

وحول العراق، قال رئيس اتحاد المقاولين، إن هناك عدد من الشركات اتجهت للعمل في العراق، وخاصة شركات الطرق التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري، إلى جانب شركة “سامكو”، وأيضا شركة شمس التي رأسها المهندس شمس الدين أحمد يوسف، وهي متنوعة الاعمال في مجالات مختلفة.

وأوضح أن هناك شركات أخرى اتجهت أيضا إلى العمل في العراق ضمن اتفاقيات إعادة الإعمار التي وقعتها الدولة مع الحكومة العراقية خلال الفترة الماضية على هام الزيارات التي أجراها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي للعراق، من هذه الشركات شركة المقاولون العرب وأوراسكوم.

فيما يتعلق بليبيا، قال إن الشركات المصرية تنتظر الضوء الأخضر من الأجهزة المعنية نظرا لطبيعة الظروف التي تشهدها ، خاصة انتشار الجماعات الإرهابية والمسلحة، وخاصة أن رئيس الاتحاد الليبي متعاون معنا وهو أيضا عضو في الاتحاد الإفريقي.

وأوضح أن الوفد الذي زار ليبيا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عقد اتفاقيات لتنفيذ عدة مشروعات في مجالات مختلفة، وهناك شركات مصرية بتصدر أسمنت إلى ليبيا، ولكن ليس بكميات كبيرة، حيث المستوردين الليبيين بيرسلوا شاحناتهم تحمل مواد البناء من داخل مصر.