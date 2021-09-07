رئيس اتحاد المصدرين لـ«المال»:%25 زيادة فى الطلب على الأقطان المصرية بالأسواق العالمية

يشهد الطلب على الأقطان المصرية زيادة بنسبة تتجاوز %25 بالأسواق العالمية، حيث ارتفع الطلب عليها خلال الموسم التصديرى 2020/2021 والذى انتهى قبل أيام بنهاية أغسطس الماضى ويتوقع أن يستمر تحسن الطلب خلال الموسم الجديد 2021/2022، فى ظل تراجع الإنتاج العالمى وتحسن جودة الاقطان المصرية بصورة ملحوظة على مدار موسمين متتاليين، وفقا لما أكده محمد الجارحى رئيس أتحاد مصدرى الاقطان.

وكشف الجارحى فى أولى حوارته عقب توليه رئاسة اتحاد مصدرى الأقطان لـ«المال»، أن الهند وباكستان والدول الأوروبية هى الأكثر طلبا على الاقطان المصرية بالأسواق الخارجية.

أسعار القنطار تحافظ على ارتفاعها خلال الموسم الجديد 2021/ 2022

وتوقع الجارحى، استمرار تحسن الطلب على الأقطان المصرية خلال الموسم التصديرى الجديد 2021/2022، واستمرار زيادة أسعار قنطار القطن خلاله.

ويبدأ الموسم التصديرى الجديد2021/2022 رسمياً مطلع سبتمبر 2021، وينتهى فى اغسطس 2022.

وبلغ سعر تصدير قنطار القطن الشعر « القطن المحلوج بدون بذرته» نحو 200 سنت لبرة لصنفى جيزة 86، وجيزة 94، ما يعادل 3461 جنيها للقنطار، مقابل 105 سنت لبرة أى ما يعادل 1806 جنيهات للقنطار سعر تصدير الصنفين بداية الموسم الماضى، وبذلك يكون سعر قنطار تصدير القطن زاد بقرابة 1655 جنيها للقنطار بنهاية الموسم التصديرى 2020/2021.

ورجح رئيس اتحاد مصدرى الاقطان أن تحافظ أسعار الأقطان المصرية على الزيادة التى حققتها بنهاية الموسم التصديرى الماضى فى تعاقدات الموسم التصديرى الجديد2021/2022.

وأكد على التنسيق بين اتحاد مصدرى الاقطان ووزارتى التجارة والصناعة وقطاع الأعمال، حول تعميم منظومة المزاد العلنى لشراء القطن من المزارعين لمحصول 2021.

مخرون القطن صفر.. والمعروض 1.6 مليون قنطار تمثل إنتاج العام الحالى

ويبلغ حجم محصول القطن المصرى لعام 2021، نحو 1.6 مليون قنطار قطن.

وتعد تلك هى المرة الأولى التى سيطبق فيها تعميم نظام المزاد العلنى لشراء القطن من المزارعين على كافة المحافظات حيث طبق النظام لموسمين ماضيين جزئيا على محافظتين بوجه قبلى هما بنى سويف والفيوم، ثم توسع ليشمل محافظات البحيرة والشرقية والفيوم وبنى سويف.

وأكد الجارحى على أن شركات تصدير الاقطان ستنافس خلال المنظومة الجديدة لشراء وتسويق محصول 2021.

وأشار إلى أن مخزون القطن من العام الماضى صفر، حيث يبلغ محصول القطن الحالى 1.6 مليون قنطار فقط هى كافة الاقطان المتاحة لتسويقها على مدار الموسم الجديد. القطن المصرى

3 كيانات جديدة تنضم لقائمة الاتحاد.. بينها «أولام» و«دلتا مصر»

ويبلغ عدد الشركات المدرجة بمظلة اتحاد مصدرى ااتقطان قرابة73 شركة حيث انضمت 3 شركات جديدة لمظلة الاتحاد هى أولام وهى شركة هندية عالمية أسست شركة تابعة لها فى السوق المصرية، بالإضافة إلى شركة دلتا مصر، وشركة هيدروفودز.

ويتولى الاتحاد وضع سياسات تصدير الأقطان وشروط البيع فى عقود التصدير للعملاء بالخارج.

وحول مدى حصول المزارع على سعر مُجد للقنطار هذا الموسم من خلال منظومة المزاد العلنى، يرى الجارحى أن الفارق الكبير فى سعر شراء قنطار القطن من المزارعين وسعر تصديره للأسواق الخارجية، يعود لفروق توقيت البيع وسعر القطن فى الأسواق العالمية وقت الشراء، حيث كانت الأسعار العالمية متدنية عند بداية الموسم التسويقى للقطن الموسم الماضى ثم ارتفعت كثيرا بنهاية الموسم مع تحرك الأسواق العالمية وتراجع الإنتاج العالمى، وكان المزارعون قد انهوا كافة عمليات بيع الأقطان للتجار عبر آلية المزاد العلنى فى بداية الموسم.

وتجاوز فارق السعر الذى سجله القنطار على مدار الموسم 1800 جنيه للقنطار لم يستفد منه المزارعون بعد حصولهم على سعر بين 1900و2300 جنيه لسعر القنطار الزهر « القطن ببذرته قبل حلجه ونزع البذرة منه.

يرى الجارحى أن تعميم منظومة المزاد العلنى خلال الموسم التسويقى الجديد2021/2022 سيتستفيد منه المزارع، وتوقع أن يحصل المزارع على سعر مرتفع عن العام الماضى فى ظل استمرار ارتقاع الأسعار العالمية، كما ان المنظومة تساعد عللى منع الوسطاء وتحسن جودة القطن عبر منع عمليات تداوله بطرق غير مشروعة، وهو ما يتسبب فى اختلاط الاصناف وتتراجع الجودة.

وأكد أن ما سيحدد سعر بيع الاقطان خلال الموسم الجديد هو حجم العرض والطلب.

نسبة الشحن تقارب %98.2 لأول مرة من جملة التعاقدات البالغة 1.76 مليون قنطار

ويوضح الجارحى، ان الموسم التصديرى الماضى 2020/2021 والذى انتهى فى أغسطس 2021، بلغت نسبة المشحون من تعاقدات حتى آخر أغسطس %98.2 من حجم تعاقدات بلغت 88.4 ألف طن قرابة 1.76 مليون قنطار قطن.

وأشار الجارحى الى أن تلك النسبة تعد مرتفعة للغاية وجيدة وتنذر بعدم وجود تعاقدات ملغاه، مشيرا الى ان تلك النسبة جاءت رغم ازمة كورونا واضطراب الأسواق خلال الموسم.

وأكد على عدم مد أتحاد مصدرى الاقطان لفترة الشحن لمدة إضافية بعد انتهاء الموسم.

اعتاد الاتحاد مد فترة الشحن لمدة بين أسبوعين لشهر تقريبا وذلك لإتمام عمليات الشحن على مدار الموسم، إلا أن ارتفاع نسبة الشحن هذا الموسم أدى إلى إلغاء مد الشحن لفترة إضافية بعد الموسم.

وسجلت قيمة التعاقدات 237.4 مليون دولار خلال الموسم التصديرى 2020/2021، مقابل 154 مليون دولار تعاقدات الموسم التصديرى الأسبق له 2019/2020.

وكشف رالجارحى عن عزم اتحاد مصدرى الأقطان عقد جمعية عمومية نهاية سبتمبر الجاري، لوضع شروط البيع للموسم التصديرى الجديد 2021/2022، وذلك عقب طرح كافة المصدرين من أعضاء الجمعية مقترحاتهم حول اشتراطات البيع خلال الموسم التصديرى الجديد.

وكشف محمد الجارحى رئيس اتحاد مصدرى الاقطان عن أن الاتحاد بانتظار تلقى مقترحات الشركات تمهيداً لوضع شروط البيع التى سيخضع لها المصدر المصرى والمستورد فى الخارج خلال تعاقدات الموسم التصديرى الجديد.

وأكذ الجارحى أن شركات تجارة الأقطان الحكومية لا تزال لها سجل تجارى ومقيدة لذى اتخاذ مصدرى الأقطان رغم قرار الشركة القابضة للغزل والنسيج بذمج شركات القطن فى شركة واحدة حكومية تحت اسم «شركة مصر».

ورجح الجارحى أن تكون شركة مصر هى شركة الأقطان الحكومية المدرجة بالاتحاد بدءا من يناير 2022، مع بدء دورة جديدة لاتحاد مصدرى الأقطان وانتهاء عملية دمج الشركات.

ويعتزم اتحاد مصدرى الأقطان إجراء انتخابات لدورة جديدة فى بداية أكتوبر المقبل، على أن يتم تشكيل مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات فى يناير 2022.

ويتولى إدارة اتحاد مصدرى الأقطان حاليا محمد الجارحى رئيس مجلس إدارة شركة الجارحى لتجارة وتصدير الأقطان والوكيل الثانى لمجلس إدارة الاتحاد، بدلا من عزة قبارى رئيس الاتحاد رسميا فى تشكيله الأخير.

وتركت «قبارى» منصبها عقب انتهاء رئاستها لشركة الوادى لتجارة وحليج الأقطان، بعد قرار مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج بدمج كافة شركات الأقطان الحكومية ،المدرجة تحت مظلة اتحاد مصدرى الأقطان فى كيان واحد، وهو شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، وهى الوحيدة التى ستكون مدرجة لدى الاتحاد.

والشركات المندمجة هى مصر لحليج الأقطان، والوادى لتجارة وحليج الأقطان، وأسكندرية التجارية، والدلتا لحليج الأقطان، والمصرية لكبس القطن، وبورسعيد لتصدير الأقطان، ومصر لتصدير الأقطان، والشرقية للأقطان، والشركة المساهمة لتجارة وتصدير الأقطان.

جدير بالذكر أنه من شروط رئاسة اتحاد الأقطان، تولى صاحب المقعد، مسئولية رئاسة إحدى شركات الأقطان العاملة تحت مظلة الاتحاد.

ويتشكل مجلس إدارة الاتحاد من 16 عضوا، بينهم 12 بالانتخاب، و4 بالتعيين، بينهم ممثل عن وزارة التجارة والصناعة، ورئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، ورئيس الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، ونائب رئيس مجلس الدولة والذى يعمل كمستشار قانونى للاتحاد، وبين المعينين 2 ليس لهم حق التصويت، وهما ممثل وزارة التجارة ورئيس الهيئة العامة للتحكيم.

وأُجرى مؤخراً تعديل محدود على تشكيل اتحاد مصدرى الأقطان إذ تم تعيين أحمد رفعت العسقلانى رئيس الإدارة المركزية لشئون الاستيراد والتصدير بقطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة، بدلا من أشرف مختار فى عضوية اتحاد مصدرى الأقطان.