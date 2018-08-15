رئيس اتحاد المستثمرين يساهم بـ 60 مليون جنيه لإنهاء طوابير العمليات الجراحية

مها أبوودنطالب الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الأربعاء، أعضاء اتحاد المستثمرين بالمشاركة في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخاصة بإنهاء طوابير الانتظار في العمليات الجراحية، خلال لقاء ضم الوزير ونائبيه أحمد كجوك والدكتور إيهاب أبو عيش.و أعلن محمد فريد خميس، أنه سيبدأ بنفسه ويقدم على ا

مها أبوودن

طالب الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الأربعاء، أعضاء اتحاد المستثمرين بالمشاركة في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخاصة بإنهاء طوابير الانتظار في العمليات الجراحية، خلال لقاء ضم الوزير ونائبيه أحمد كجوك والدكتور إيهاب أبو عيش.

و أعلن محمد فريد خميس، أنه سيبدأ بنفسه ويقدم على الفور 60 مليون جنيه كمساهمة في المبادرة التي تقوم بها الدولة في إطار الحماية الاجتماعية، وأبدى كل رؤساء جمعيات المستثمرين ترحيبهم بالمشاركة الفورية وتوالت الموافقات على الاشتراك، وقرروا إنشاء صندوق لهذا الغرض مع توقيع بروتوكول مع وزارة الصحة للبدء فورًا في وضع الآليات التي تسهم في سرعة التنفيذ.

وأكد وزير المالية تقديره للدور الذي يقوم به رجال الأعمال ليس في مجالي الصناعة والإنتاج فقط، ولكن أيضًا بالدور الاجتماعي المعرفون به في المجتمع.

من جانبه، أكد خميس أهمية الإصلاحات التي تتبناها الدولة من أجل تخفيض حجم الدين العام وأعباء خدمته التي تستنزف جانب كبير من إيرادات الموازنة العامة، لافتاً إلى أهمية توحيد الجهود لزيادة معدلات التنمية الاقتصادية من خلال رفع المعاناة عن الصانع المصرى، ووضعه على قدم المساواة مع منافسيه، وحماية الصناعة الوطنية، لزيادة الاستثمارات والإنتاج ومن ثم خلق المزيد من الوظائف، فلا حل لمشكلات مصر إلا بالصناعة التى ستؤدى إلى تقليل العجز وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية.