رئيس اتحاد المستثمرين العرب يطالب بحوافز للاستثمار فى الخدمات

بدور إبراهيم – رضوى عبد الرازق: قال محمد أبو العينين، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، ورئيس الشعبة العامة للمستثمرين، إن الفترة المقبلة تتطلب الاهتمام بالتخصص الإنتاجى، وإعادة رسم خريطة مصر من الناحية الصناعية والعمرانية، واستغلال الميزة النسبية لكل محافظة، بما يسهم فى خلق المزيد من الفرص



بدور إبراهيم – رضوى عبد الرازق:



قال محمد أبو العينين، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، ورئيس الشعبة العامة للمستثمرين، إن الفترة المقبلة تتطلب الاهتمام بالتخصص الإنتاجى، وإعادة رسم خريطة مصر من الناحية الصناعية والعمرانية، واستغلال الميزة النسبية لكل محافظة، بما يسهم فى خلق المزيد من الفرص الاستثمارية ودفع التنمية.

وطالب خلال كلمته بمؤتمر الأهرام الأول للاستثمار العقارى، بتوفير حوافز للاستثمار فى تنفيذ المشروعات الخدمية كالمدارس والمستشفيات، لتلبية الطلب عليها.

وأشار إلى أن مصر استطاعت خلال الـ 7 سنوات الماضية، بناء 25 % من إجمالى الوحدات السكنية التى تم تنفيذها فى تاريخ العمران، ما يعكس النهضة العمرانية الحالية.

وشدد على أهمية حل العديد من المشكلات المزمنة فى القطاع، منها الاهتمام بترميم المبانى، وحل مشكلة الإيجار القديم، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر .

