رئيس اتحاد الغرف: مصر دولة سياحية في المقام الأول واهتمام حكومي غير مسبوق بالقطاع

قال أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن مصر دولة سياحية في المقام الأول كما أن السياحة تُعد قاطرة التنمية، واصفا القطاع بأنه “قوي” خاصة بعد الأزمات الاقتصادية التى شهدها على مدار أعوام ماضية.

وأضاف الوصيف خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء، بمقر الاتحاد، أن مصر ليست من الدول التى تحتاج إلى استثمارات كبرى، ولكن تحتاج إلى مجموعة من الإجراءات الضخمة ممثلة في تكاتف الدولة والقطاع الخاص والمواطن لأن السياحة تقوم على تلك العناصر مما يسهل من عملها.

ونوه الوصيف إلى الاجتماع الأخير الذى عقد مؤخرا مع رئيس مجلس الوزراء، مؤكدا على الإهتمام الحكومي الغير مسبوق بالسياحة كما شهد طرح رؤى وأفكار مميزة لدفع عجلة الاستثمار السياحى.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، خلال الشهر الجاري اجتماعًا؛ لبحث صياغة رؤية مُستقبلية للنهوض بقطاع السياحة، وطرح تصورات زيادة الغرف الفندقية، بالتعاون مع مجموعة من المستثمرين السياحيين من القطاع الخاص؛ وذلك بحضور أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، وأحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وعدد من المستثمرين السياحيين.

وقال رئيس الوزراء، إن هدف عقد هذا الاجتماع هو بحث صياغة رؤية مُستقبلية لقطاع السياحة، في ظل حرص الحكومة على الاستماع إلى رؤى ومقترحات المستثمرين في هذا القطاع الحيوي، بهدف إحداث نقلة نوعية به.