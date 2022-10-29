رئيس اتحاد الصناعات أمام «السيسي»: ستتم زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص

قال المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، إنه يتوجه بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لأن الاتحاد أصبح مستقلا وشريكا للدولة المصرية، بعد أن كان يتبع وزارة الصناعة، والحكومة.

وأكد السويدي، أن قرار تحرير سعر الصرف فيه تحد كبير ولكنه أعطانا الضوء التام والارتياح التام في العمل، كان لدينا تخوفات، والقرار ساعد في خروج البضائع، والسعر الموجود حاليًا لا يؤدي إلي زيادة الأسعار.

وكشف السويدي، أنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص، بل بالعكس ستكون الزيادة عن 3000 جنيه، إضافة إلي زيادة المرتبات، وذلك أسوة بقرارات الحكومة يوم الأربعاء الماضي بزيادة الأجور.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي هتكون الزيادة كام؟.. فجاوبه السويدي: هتكون الزيادة 300 جنيه.. ووجه السيسي التحيه لرئيس اتحاد الصناعات على قرار زيادة الأجور.

وأضاف السويدي، أن مصر تعد من أكبر الدول في المنطقة بها مشروعات في كافة المجالات، ونطمع أن تكون الرخصة الذهبية لكل المصانع، مع مساعدة المصانع المتعثرة في العودة مرة أخرى للعمل.

جاء ذلك خلال إطلاق الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، والذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية في مركز المنارة للمؤتمرات وذلك بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الاتحاد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

حيث من المقرر أن يشمل المعرض الذي يقام تحت رعاية رئيس الجمهورية، عدداً من الأجنحة الضخمة للصناعات المتنوعة، وعلى رأسها قطاع الصناعات الهندسية وصناعة الآلات والمعدات والماكينات.