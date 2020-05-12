بنـــوك

رئيس اتحاد البنوك : 100 مصاب بكورونا من إجمالي 123 ألف موظف بالقطاع المصرفي

ارتداء "الكمامة" بالنسبة لعملاء البنوك بداية من الأسبوع المقبل
سيد بدر 10:09 ص, الثلاثاء, 12 مايو 20 10:09 ص, الثلاثاء, 12 مايو 20

شارك الخبر مع أصدقائك

كشف محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر ، أن عدد موظفي البنوك المصابين بفيروس كورونا يصل لنحو 100 موظف فقط من إجمالي القوى العاملة في القطاع المصرفي والتي تسجل نحو 123 ألف عامل .

وكانت عدة بنوك أعلنت عن وجود إصابات بكورونا في بعض الفروع واتخذت الإجراءات اللازمة منها بنك القاهرة ،والتجاري وفا بنك ، والتجاري الدولي .

وأكد رئيس اتحاد البنوك أن تعليمات ارتداء “الكمامة” بالنسبة لعملاء البنوك ستكون مشددة وأن أي عميل لا يرتدي كمامة لن يسمح له بدخول البنك .

البرنامج استشهد بتغطية “المال”

وأوضح في مداخلة هاتفية مع برنامج “الحكاية” أن القرار جاء لحماية العميل والموظفين في البنوك، مضيفًا أن كل العاملين في البنوك خاصة الذين يتعاملون مباشرة مع العملاء يرتدون الأقنعة الواقية، كما يتم تعقيم وتنظيف الفروع بشكل مستمر.

وأشار إلى أن بنك مصر أصدر تعليمات عبر موقعه الإلكتروني وفي الفروع لتنبيه العملاء بضرورة تطبيق التعليمات .

وتابع أن أي عميل يذهب لبنك ولا يجد العاملين فيه يرتدون الكمامات يجب أن يتقدم ببلاغ ، وأن البنك المركزي يقوم بحملات تفتيشية للتأكد من تطبيق كل إجراءات الأمان في الفروع لمنع انتشار فيروس كورونا .

وكان اتحاد البنوك قد أصدر تعليمات بضرورة ارتداء العملاء للكمامات أثناء دخول الفروع ضمن إجراءات الحماية من كورونا.

وقال الإتربي إن البنوك اتخذت إجراءات مسبقة لمنع انتشار كورونا فعلى سبيل المثال شهادة ابن مصر تم بيع 98% لدى بنك مصر بالطرق الإلكترونية لمنع ذهاب العميل للفرع.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم سيد بدر

حاصل على بكالوريوس الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 2011، بتقدير عام جيد جدًا، بدأ العمل الصحفي المتخصص رسميًا عام 2012، وقام بتغطية أقسام البنوك والمؤسسات المالية، ووزارتي التخطيط والتنمية الإدارية والاستثمار والتعاون الدولي، بجانب تغطية أخبار مجلس النواب خلال الفترة من 2012-2014، وانضم للمال في ديسمبر 2017 متخصصًا في قسم البنوك والمؤسسات المالية والمدفوعات الإلكترونية

ملف الكاتب سيد بدر

اقرأ أيضاً

الإتربى: 750 مليون جنيه حصيلة مبادرة اتحاد البنوك لدعم متضررى «كورونا»

محمد سالم 9:34 ص, الثلاثاء, 5 مايو 20

المصرف المتحد يشارك في 5 مبادرات قومية لمساندة الفئات الأكثر تضررًا

سيد بدر 6:05 م, الخميس, 2 أبريل 20

اتحاد بنوك مصر يطلق مبادرة تبرع ضخمة لدعم المتضررين من “كورونا”

محمد سالم 12:53 م, الأربعاء, 1 أبريل 20

عبد العال: اتحاد البنوك ساهم في تطوير القاهرة الخديوية و100 عقار تاريخي

أحمد الدسوقي 3:47 م, الخميس, 9 يناير 20

داليا عبد القادر: الاستثمار في التعليم عنصر أساسي لتطوير العشوائيات

أحمد الدسوقي 3:09 م, الخميس, 9 يناير 20

«اتحاد البنوك» ضخ 400 مليون جنيه لتطوير 20 منطقة عشوائية في القاهرة والجيزة

أحمد الدسوقي 3:02 م, الخميس, 9 يناير 20