رئيس اتحاد البنوك : 100 مصاب بكورونا من إجمالي 123 ألف موظف بالقطاع المصرفي

كشف محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر ، أن عدد موظفي البنوك المصابين بفيروس كورونا يصل لنحو 100 موظف فقط من إجمالي القوى العاملة في القطاع المصرفي والتي تسجل نحو 123 ألف عامل .

وكانت عدة بنوك أعلنت عن وجود إصابات بكورونا في بعض الفروع واتخذت الإجراءات اللازمة منها بنك القاهرة ،والتجاري وفا بنك ، والتجاري الدولي .

وأكد رئيس اتحاد البنوك أن تعليمات ارتداء “الكمامة” بالنسبة لعملاء البنوك ستكون مشددة وأن أي عميل لا يرتدي كمامة لن يسمح له بدخول البنك . البرنامج استشهد بتغطية “المال”

وأوضح في مداخلة هاتفية مع برنامج “الحكاية” أن القرار جاء لحماية العميل والموظفين في البنوك، مضيفًا أن كل العاملين في البنوك خاصة الذين يتعاملون مباشرة مع العملاء يرتدون الأقنعة الواقية، كما يتم تعقيم وتنظيف الفروع بشكل مستمر.

وأشار إلى أن بنك مصر أصدر تعليمات عبر موقعه الإلكتروني وفي الفروع لتنبيه العملاء بضرورة تطبيق التعليمات .

وتابع أن أي عميل يذهب لبنك ولا يجد العاملين فيه يرتدون الكمامات يجب أن يتقدم ببلاغ ، وأن البنك المركزي يقوم بحملات تفتيشية للتأكد من تطبيق كل إجراءات الأمان في الفروع لمنع انتشار فيروس كورونا .

وكان اتحاد البنوك قد أصدر تعليمات بضرورة ارتداء العملاء للكمامات أثناء دخول الفروع ضمن إجراءات الحماية من كورونا.

وقال الإتربي إن البنوك اتخذت إجراءات مسبقة لمنع انتشار كورونا فعلى سبيل المثال شهادة ابن مصر تم بيع 98% لدى بنك مصر بالطرق الإلكترونية لمنع ذهاب العميل للفرع.