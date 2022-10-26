رئيس اتحاد البنوك: جميع البنوك المصرية انتهت من تطبيق البصمة الكربونية

كشف محمد الإتربي رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك مصر، إن إجمالي البنوك المصرية البالغة 38 بنكا انتهت أخيرا من تطبيق البصمة الكربونية علي جميع قطاعاتها.

وأضاف خلال كلمته بجلسة بعنوان ” الاستدامة في القطاع المصرفي ..تجارب إماراتية مصرية” أنه من المخطط الإعلان عن مشروع تطبيق البصمة الكربونية علي هامش مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية cop 27.

وتابع أن الحصة السوقية للبنوك الإمارتية الأربع في مصر بنحو 4% من القطاع المصرفي المصري.

وأكد أن حجم أصول البنوك الإماراتية في مصر بنحو 400 مليار جنيه، الأمر الذي يمثل امتدادا للاخوة والشراكة بين البلدين.

وكان البنك المركزي قرر تكليف البنوك العاملة بمصر بتطبيق البصمة الكربونية على جميع مبانيها ومقراتها قبل نهاية أكتوبر الجاري، وذلك ضمن مسئولية القطاع المصرفي في دفع التحول للتنمية المستدامة.