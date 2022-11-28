رئيس «إي فاينانس»: مشاركتنا فى برنامج الطروحات جلبت لنا تمويلات أكبر

قال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس، إن الحكومة سمحت لهم بالشراكة في برنامج الطروحات، وهو الأمر الذي ساعد الشركة في الحصول على تمويلات أكبر.



وأضاف خلال جلسة معرض التكنولوجيا المالية والشمول الرقمي PAFIX لمؤتمر Cairo ICT، الشركة تسعى للتوسع خارجيًا، لافتًا إلى أن هناك الكثير من الأمثلة للتحول الرقمي ولكن الأهم أن تسهيل إيصال الخدمات.



وذكر أنه تم تجهيز كل النظم والشبكات المالية لتكون مواكبة للرقمنة والاستدامة في الوقت ذاته.



وأشار إلى أن عائد الرقمنة اقتصادي وتنموي إلى حد كبير.



وتنعقد فعاليات الدورة السادسة والعشرين للمعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا في الشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT، على مدار 4 أيام متتالية في الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر الجاري داخل مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.