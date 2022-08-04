رئيس إي فاينانس : مستمرون في دعم الرياضة المصرية ورعاية الأبطال النوابغ

هنأت مجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية، ناشئات المنتخب الوطنى لكرة اليد لتأهلهن المستحق إلى ربع نهائي بطولة العالم المقامة فى مقدونيا الشمالية خلال الفترة من 30 يوليو حتى 10 أغسطس 2022، وذلك فى إطار الدعم والرعاية المقدمة من مجموعة “إي فاينانس” تحت شعار “ضهر المنتخب الوطنى لكرة اليد” حيث تستكمل المجموعة مشوارها الذى بدأته مع منتخب الرجال فى فوزه بكأس الأمم الأفريقية.

و أعرب إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية، عن خالص التهانى لناشئات المنتخب الوطني لكرة اليد بعد أداء متميز في المباريات الأولى من بطولة العالم، متمنياً لهن المزيد من التفوق والتقدم فى المباريات القادمة، وقد أكد على الآداء المشرف لهن يعد دليل قوة المرأة المصرية وقدرتها على التفوق فى شتى المجالات التى تحرص دائماً “إي فاينانس” على دعهما لتمكين المرأة المصرية.

وأكد أن مجموعة “إي فاينانس” التى نجحت فى أن تصبح “ضهر المنتخب الوطنى لكرة اليد” سوف تواصل جهودها ومساعهيا لدعم الرياضة المصرية ورعاية الأبطال النوابغ ولا سيما النساء لتمكين المرأة وفقاً لاستراتيجية الدولة، والوصول بالرياضة المصرية إلى الصدارة العالمية فى مختلف المجالات تشجيعاً للشباب المصرى على السعى والاجتهاد فى ممارسة كافة الرياضات لإسعاد الشعب المصرى العظيم بالريادة العالمية ومواصلة تحقيق المزيد من التقدم والتفوق العالمى على كافة المستويات فى جميع القطاعات.

ويعد التأهل لدور الثمانية لناشئات مصر هو الأول في تاريخ مشاركاتهن ببطولة العالم للناشئات تحت 18 سنة، وجاء تأهل ناشئات مصر بعد التغلب على البرتغال بنتيجة 24-22، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات المجموعة الثانية في الدور الرئيسي بمونديال اليد.

وتضم قائمة بنات النيل في البطولة 16 لاعبة وهن: “كنزي حاتم، نانسي إلهامي، نوال خليل، ملك أحمد، شروق محمود، تقى كامل، جود أحمد، منة حناوي، فاطمة محمود، لبنى أشرف، جهاد وائل، يثرب وليد، مريم عمر، جنى صلاح، لوجين أسامة، نادين طارق”.

الجدير بالذكر أن المنتخب المصري للناشئات قد توج بلقب بطولة أفريقيا في نسختها الـ17 والتي أقيمت بغينيا خلال الفترة من 26 فبراير حتى 6 مارس الماضي.