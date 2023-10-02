رئيس إيني الإيطالية: السوق بحاجة إلى وضع متوازن في أسعار النفط



قال كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لمجموعة الطاقة الإيطالية إيني ، إن الشركة توسع شراكتها في الإمارات، وتعمل في مشاريع بقطاع الغاز بالإضافة لبرامج احتجاز الكربون وتخزينه (CCS).

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لمجموعة الطاقة الإيطالية إيني لرئيس تحرير إرم الاقتصادية فيصل الشمري، وذلك خلال معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) 2023.

ديسكالزي: أوبك تعمل على خلق حالة التوازن في سوق النفط



وقال ديسكالزي : “مشاريعنا في مجال التحول في قطاع الطاقة في الإمارات لا تشمل فقط المصادر المتجددة، ولكن أيضاً المصادر الأخرى، التي تحد من الانبعاثات في الصناعات الثقيلة، كما نعمل أيضاً في مجال الوقود الحيوي.”

وأضاف”: “نحتاج إلى حالة توازن لأسعار النفط في السوق، وأعتقد أن أوبك تعمل على خلق حالة التوازن المطلوبة، التي تستجيب لحاجات المنتجين والمستهلكين، ومن دون ذلك ستقل فرص الإنفاق على المشاريع وتضر بالأسواق التي تعمل بها.”

مشاريع إيني لاحتجاز الكربون وتخزينه (CCS)

تعمل مشاريع إيني على التقاط ثاني أكسيد الكربون وتخزينه بشكل دائم واستخدامه بطرق مبتكرة.

وتلعب إيني دوراً رئيسياً في تطوير مشاريع احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه لأن التقنيات الجديدة ستؤدي إلى تقليل تكاليف سلسلة التوريد.

وفيما يتعلق باحتجاز ثاني أكسيد الكربون، تعتمد التكنولوجيا على المرونة العالية في التعامل مع الغازات المختلفة التي تحتوي على ثاني أكسيد الكربون، والثبات العالي للمذيبات، ومبدأ الالتقاط الذي يستغل كلاً من الخصائص الكيميائية والفيزيائية لثاني أكسيد الكربون والسمية المنخفضة.

وتعد أبحاث إيني والتكنولوجيا أيضاً مهمة جداً لمرحلة التخزين (CCS)، وبفضل خبرتها الواسعة لتطوير الحقول الهيدروكربونية، تطبق إيني خوارزميات مبتكرة للمحاكاة لدراسة التفاعلات ومحاكاة أفضل حلول التخزين بمرور الوقت.



الإمارات وإيطاليا.. شراكة في مجال الطاقة

وفي وقت سابق أعلنت مجموعة إيني عن تعاونها مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، في مشروعات الانتقال في قطاع الطاقة.

وقالت إيني إنها ستستكشف مع أدنوك الفرص في مجال الطاقة المتجددة، واحتجاز وتخزين الهيدروجين الأزرق والأخضر وثاني أكسيد الكربون.

كما ستعمل الشركتان على تقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وغاز الميثان، بالإضافة إلى الحرق الروتيني للغاز.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية بأن الجانبين أعلنا الارتقاء بعلاقاتهما إلى مستوى شراكة استراتيجية فضلاً عن “مشروع إعلان نوايا بشأن تعزيز التعاون في إطار مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ كوب 28 والعمل المناخي، إضافة إلى مذكرة تفاهم للتعاون بشأن مشروعات الانتقال في قطاع الطاقة، ومبادرات الاستدامة بين أدنوك ومجموعة إيني الإيطالية للطاقة”.