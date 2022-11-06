رئيس إيران يتهم أمريكا بمحاولة زعزعة الاستقرار في البلاد

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على استقرار الأوضاع الأمنية في جميع المدن الإيرانية، واصفا الاحتجاجات الأخيرة بأنها ليست سوى محاولة أمريكية فاشلة لتكرار سيناريو الربيع العربي في 2011، في إيران، حسبما ذكرت وسائل إعلام إيرانية.

وتجيء تصريحات رئيسي فيما تواصل المظاهرات الاحتجاجية في إيران يومها الخمسين على التوالي.

وتكافح القيادة الدينية في إيران لقمع المظاهرات التي اندلعت في سبتمبر بعد وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني بعدما احتجزتها شرطة الأخلاق التي اعتقلتها لانتهاكها القوانين الصارمة المتعلقة بملابس النساء.

ويقول نشطاء إن مئات الأشخاص، معظمهم من المحتجين، قُتلوا في واحدة من أخطر موجات الاضطرابات التي تجتاح البلاد منذ الثورة الإسلامية عام 1979 التي أطاحت بالشاه المدعوم آنذاك من الولايات المتحدة.

ومع احتفال السلطات الإيرانية هذا الأسبوع بذكرى استيلاء طلاب متشددين على السفارة الأمريكية في طهران، أيد الرئيس جو بايدن المتظاهرين قائلا “سنحرر إيران. سيحررون أنفسهم قريبا”.

ونقلت وكالات أنباء إيرانية عن رئيسي قوله لمجموعة من الطلاب خلال اجتماع استمر أربع ساعات أمس الأول الجمعة إن “الأمريكيين وأعداءنا حاولوا جعل البلاد غير آمنة من خلال تطبيق نماذج أفعالهم في ليبيا وسوريا، لكنهم فشلوا”.

وتابع رئيسي قائلا إنه على عكس ذلك، أصبح الأمن التام مستتبا في المدن الإيرانية الآن، وتعهد بالقصاص ممن أثاروا الاضطرابات في البلاد.

وأضاف: “أعمال الشغب ومحاولات تعطيل البلاد تختلف عن الاحتجاجات، ويجب التصدي لأعمال الشغب وأولئك الذين يعرضون أمن البلاد للخطر”.