نقل وملاحة

رئيس «إيجيس» الفرنسية يزور القاهرة للحديث حول فرص المشاركة بالمشروعات الاستراتيجية

تعمل شركة Egis في مصر الآن بموجب ترخيص جديد يتمتع بصلاحيات واسعة تشمل خدمات وخبرات هندسية كاملة في جميع القطاعات الهندسية
سمر السيد 9:30 م, الأثنين, 14 فبراير 22 9:30 م, الأثنين, 14 فبراير 22

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يزور لوران جرمان، الرئيس التنفيذي لمجموعة “ايجيس” Egis  ، القاهرة للقاء مسئولين من الحكومة المصرية إلى جانب عدد من الشركاء الاستراتيجيين والوكلاء، مما يؤكد التزام هذه المجموعة لصالح التنمية في مصر.

وبحسب بيان صحفي صادر عن السفارة الفرنسية بالقاهرة ، تعمل شركة Egis في مصر الآن بموجب ترخيص جديد يتمتع بصلاحيات واسعة تشمل خدمات وخبرات هندسية كاملة في جميع القطاعات الهندسية منها: خدمات إدارة بناء وتشييد المشروعات بجميع أنواعها وخدمات التصميم والإشراف، وخدمات التدريب وإدارة مشاريع المياه والكهرباء وخدمات المشاريع الصناعية.

وفي إطار زيارته، التقى لوران جيرمان بسفير فرنسا في القاهرة، مارك بارتي، للحديث حول فرص المشاركة بالمشروعات الاستراتيجية في مصر.

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رئيس الشركة : نثق في أن وجودنا في مصر سيتسع بشكل كبير

وأضاف البيان أنه في ضوء الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، باتت مصر تستثمر بكثافة من أجل تأسيس بنية تحتية صلبة لدعم التطورات الاقتصادية والاجتماعية مما شجع على جذب مزيد من المستثمرين ومع اكتساب مزيد من الثقة الدولية لصالح الاقتصاد المصري. في 2021، وقعت فرنسا اتفاقيات مع مصر باستثمارات قيمتها 4.6 مليار دولار في مجالات النقل والطاقة المتجددة مما جعل من مصر شريكا اقتصاديا استراتيجيا لفرنسا.

وقال لوران جرمان “ان مصر لديها مشروعات هامة في قطاع خطوط الأنابيب بالمنطقة، وهو ما يشكل 13% من إجمالي مشروعات خطوط الأنابيب التي تنفذها Egis في الشرق الأوسط. ونحن نتوقع أن يزداد هذا الرقم بصورة كبيرة في ضوء الاستثمارات الجديدة التي ستنفذها مصر في السنوات القادمة. واستنادا إلى الخبرة الدولية لـ Egis وإلى علاقتها الحالية بشركائنا المصريين، فإننا نثق في أن وجودنا في مصر سيتسع بشكل كبير. إننا نلتزم تماما برؤية مصر 2030 ونتطلع إلى المشاريع المقبلة التي سنشارك فيها “.

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قطاعات عمل الشركة

و تعمل Egis في مصر منذ عام 2001 ، و أنجزت العديد من المشروعات الرئيسية في العديد من القطاعات، منها قطاع السكك الحديدية بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأنفاق وهيئة السكك الحديدية المصرية وقطاع مشروعات المياه والطاقة بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري وقطاع الطيران المدني بالتعاون مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية وشركة مطار القاهرة، وقطاع الإنشاءات بالتعاون مع مختلف المطورين العقاريين.

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وتعمل Egis حاليا بالخط 2 و3 لمترو القاهرة إلى جانب إعداد دراسة جدوى لخطوط ترام الرمل بالإسكندرية وطنطا-المنصورة-دمياط، هذا إلى جانب مشروعات إنشائية أخرى مثل مشروع  Cairo Festival City – Aura & Living Stream 3، ومشروع بورتو القاهرة الجديدة ، الخ.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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