رئيس إيتيدا يفتتح يوم الهندسة المصري

المال – خاص:

افتتحت أسماء حسني، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا” اليوم فعاليات الدورة السادسة عشر ليوم الهندسة المصري والذي ينعقد تحت رعاية المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبحضور الدكتور سمير شاهين رئيس الجمعية العلمية لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات -مصر وتنظمه رابطة الشباب بالجمعية العلمية لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات؛



وتحمل دورة هذا العام شعار “آفاق غير محدودة” وتنعقد بمركز مؤتمرات القرية الذكية.



ويعد يوم الهندسة المصري الملتقى السنوي لطلاب ومهندسي مصر، وهو أكبر حدث لكليات الهندسة في الشرق الأوسط؛ وينعقد في دورته الحالية بمشاركة أكثر من ١٢٠ مشروع تخرج من ٢٨ جامعة مصرية وبحضور ١٢ ألف زائر وأكثر من ٤٥ محاضراً في المجالات الهندسية المختلفة بهدف إلقاء الضوء على الأفكار والابتكارات والمشروعات الإبداعية التي تساهم في مواجهة تحديات هندسية وعلمية وصناعية حقيقية.



وأكدت حسنى في كلمتها التي ألقتها نيابة عن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الوزارة تنفذ استراتيجية تهدف لدعم الفِكر الابداعي والابتكاري لدي الشباب وتحفيزهم لتحويل أفكارهم إلى أعمال وأنشطة تساهم في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجارية.



وأشارت حسنى إلى أن الجهد المبذول لنشر ثقافة الابداع والابتكار وخاصة في تخصصات التكنولوجيات المتقدمة في كافة ربوع الوطن من خلال إنشاء مراكز للإبداع وريادة الأعمال ومناطق تكنولوجية متخصصة، هذا بالإضافة إلى الخطط التنفيذية لتوطين التكنولوجيات والصناعات الالكترونية.



وشددت على أن تَمكُن الشباب من التكنولوجيات المتقدمة مثل انترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والبيانات العملاقة وانتاجه القيمة المضافة الخالصة يعطي ثقة في مستقبل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري ويجعله جاذب للمستثمرين من حيث تنمية الأعمال وأيضاً في مجال البحوث والتطوير.



وأشادت رئيسة الهيئة في كلمتها بيوم الهندسة المصري كملتقى سنوي يسلط الضوء على أحدث ابتكارات الشباب المصري لتقديم حلول تكنولوجية تخدم مختلف القطاعات والصناعات المتقدمة.



وأوضح الدكتور سمير شاهين أن يوم الهندسة المصري هذا العام يعد نقطة انطلاق لمنح فرصة لأفكار وابتكارات شباب المهندسين؛ للمساهمة في وضع حلول حقيقية للتحديات الهندسية للصناعة في مصر في ظل دعم جميع الجهات الحكومية والصناعية والعلمية، حيث يعتبر المنتدى السنوي ملتقى يجمع شباب المهندسين مع رجال الصناعة والحكومة والقطاع الخاص يتم خلاله مناقشة التحديات التي تواجه شباب الخريجين في مصر، ويعرض مختلف الآراء حول فكرة تحديد المسار المهني بعد التخرج.



ويستضيف يوم الهندسة المصري اثنتين من الفعاليات الكبرى التي تنظمها رابطة الشباب بالجمعية العلمية لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات – مصر، الأولى: مسابقة “يوم الهندسة المصري”، وهي مسابقة تنافسية بين طلاب السنة الأخيرة بكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات، وتقوم نخبة من المحكمين بتقييم المشروعات في معظم المجالات الهندسية العامة، كالهندسة الميكانيكية والإلكترونية، وهندسة الاتصالات والنُظُم، وهندسة علوم الحاسب، والهندسة الطبية، ومشروعات الطاقة المتجددة بأنواعها.



كما تنطلق مسابقة “صُنِع في مصر” وتقام مراسم التحكيم لها خلال فعاليات اليوم ويقوم فيه الفريق المنظم بإعداد دورات تدريبية في مجالات متعددة كالدراسة الاقتصادية للمنتج، ودراسات الجدوى، وغيرها من الدورات التي تؤهل المشاركين لتقديم مشروعهم في صورة منتج قادر على المنافسة، ويستحق أن يحمل شعار “صُنِع في مصر”.



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