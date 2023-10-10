رئيس إيتيدا يفتتح ملتقى التوظيف الـ12 بمشاركة 49 شركة محلية وعالمية

افتتح أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”، فعاليات النسخة الثانية عشرة من ملتقى التوظيف يوم 10 أكتوبر، عبر الإنترنت.

ويشارك في الملتقى أكثر من 49 شركة محلية وعالمية متخصصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما يجمع مجموعة واسعة من المنظمات المتنوعة ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، منها المنظمات غير الحكومية، وحاضنات ومسرعات الأعمال، إلى جانب مشاركة خبراء ومسئولين بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويهدف الملتقى، الذي تدعمه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى تشبيك الكوادر المؤهلة من الطلبة والخريجين الباحثين عن فرص عمل في تخصصات تكنولوجيا المعلومات،

وكذلك رفع الوعي الوظيفي عند الشباب المصري، والتيسير عليهم للحصول على فرص العمل المناسبة والمتاحة بقطاع تكنولوجيا المعلومات المصري.

ويوفر الملتقى أكثر من 950 فرصة عمل في مختلف مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك نظام بيئي مفتوح شامل يوفر مجموعة واسعة من العمل والتطوير المهني؛ حتى يتمكن المتقدمون من التفاعل مع المنظمات حول فرص العمل المتاحة.

وتتضمن فعاليات ملتقى التوظيف إجراء مقابلات العمل الفورية والندوات والحلقات النقاشية وورش العمل التي تسهم في التعرف على أحدث اتجاهات سوق العمل والوظائف الأكثر طلبًا بشركات تكنولوجيا المعلومات المحلية والعالمية، وأيضًا جلسات حول التكنولوجيا المهنية والتطوير الوظيفي.

تجدر الإشارة إلى أن ملتقيات التوظيف تنظمها “إيتيدا” بهدف تشبيك الشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأساسية مع الخريجين المتخصصين في مختلف تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.