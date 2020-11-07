رئيس «إيتيدا» يستعرض جهود دعم الإبداع في قمة تكني ساميت بالإسكندرية

قال عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”، إن مصر تتمتع بالعديد من الميزات والقدرات التنافسية في مجال الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال ، مشيرا إلى أن مصر تاتي في مركز متقدم ومتميز في مجال ريادة الأعمال والشركات التكنولوجية الناشئة وتعد من الدول الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

جاء ذلك في كلمته خلال فعاليات افتتاح معرض ومؤتمر قمة الابتكار وريادة الأعمال Techne Summit المقام اليوم بمكتبة الإسكندرية، والتي تعد واحدة من أهم مؤتمرات رواد الأعمال والإبداع والابتكار في مجالات التكنولوجيا والتي تحرص الهيئة على المشاركة فيها ورعايتها بشكل دائم.

وأضاف محفوظ أن الهيئة تعمل حاليا على إعداد دراسة واستراتيچية متكاملة لتعزيز مكانة مصر والانطلاق عالميا ونركز في نفس الوقت على تشجيع الاستثمار في الشركات الناشئة المصرية وجذب المزيد من صناديق ورؤوس الأموال والتمويلات إليها.

وأشار إلى أن مصر حققت نتائج إيجابية في مجال ريادة الأعمال والشركات الناشئة بفضل تضافر جهور القطاعين العامين والخاص في خلق البيئة المحفزة لنمو الشركات الناشئة، خاصة في المجالات التكنولوجية المختلفة ونجحت الشركات الناشئة في اقتناص أكبر عدد من الصفقات الاستثمارية خلال النصف الأول من العام الحالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وكذلك المركز الثاني من ناحية قيمة الصفقات.

وأوضح رئيس هيئة “إيتيدا” ان مناخ وبيئة المشروعات الناشئة في مصر تأتي ضمن أفضل ٥٠ دولة على مستوى العالم وتم اختيار القاهرة فى قائمة أفضل ١٠ دول من حيث توافر المهارات بتكلفة تنافسية ولذلك تقوم الهيئة بضخ المزيد من الاستثمارت في مجال بناء القدرات وتحفيز الابتكار ورعايته.

وألمح إلى أنه وبصرف النظر عن الأبعاد الصحية والاقتصادية والاجتماعية لجائحة فيروس كورونا المستجد، إلى أن الأزمة كانت بمثابة اختبار حقيقي للبنية التحتية والاستعداد الشبكي لمصر، وبلغت تقديرات شركة “أي دي سي” الاستشارية العالمية لحصة مصر السوقية في قطاع تصدير خدمات تعهيد خدمات تكنولوجيا المعلومات عالميًا قرابة 17٪، وتعتبر مصر حاليًا من أسرع الدول نموًا في هذا المجال.

وأوضح أن أزمة فيروس كورونا وما ترتب عليها من عمليات لغلق العديد من الاقتصاديات كان لها أثر إيجابي على قطاع تكنولوجيا المعلومات المصري، حيث شدت انتباه القاصي والداني لأهمية التحول الرقمي وضرورة الاعتماد على التكنولوجيا في قطاعات كانت تنظر للخدمات الرقمية على انها رفاهية أو ترصد لها ميزانيات متواضعة.

ولعبت أزمة فيروس كورونا كمحفزا لنمو قطاع تكنولوجيا المعلومات ومحفزاً على الإبداع التكنولوجي وظهور العديد من الأعمال الريادية والحلول الابتكارية لمواجهة الأزمة وأدت إلى ظهور شركات ناشئة جديدة بمعدلات نجاح غير مسبوقة.



وتابع: يعكس أهمية ريادة الأعمال الابتكارية والإبداع التكنولوجي والتي تزيد وتتعاظم أهميتها كل يوم في كل المجالات مع تداخل التكنولوجيا كعنصر أساسي في مختلف القطاعات بل في تنمية واستدامة وتنافسية الدول.

ومن هذا المنطلق، تضع الهيئة محور الاستثمار في العنصر البشري ودعم ريادة الأعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن أولوياتها الاستراتيجية وأجندة أعمالها.

واستعرض رئيس هيئة إيتيدا بعض الجهود التي قامت بها الهيئة من خلال مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال التابع لها خلال عام 2020 وبالرغم من التحديات التي فرضتها علينا الأزمة الحالية حيث لفت إلى أن الهيئة قامت بتقديم التوجيه والاستشارات لـ 175 شركة ناشئة.

كما قامت الهيئة باحتضان 28 شركة ناشئة، وتخريج 12 شركة منها.

وتم تقديم التدريب والتوجيه لأكثر من 660 رائد أعمال منهم 100 من السيدات رائدات الأعمال.

كما تم تدريب حوالي ٦٠٠٠ من طلبة وخريجي التعليم العالي والجامعات في أكثر من 65 جامعة أو معهد او أكاديمية من خلال برنامج InnovEgypt الخاص ببناء قدرات طلاب الجامعات في مجال الإبداع وريادة الأعمال.

وتم تقديم التدريب لأكثر من 1300 من القيادات الحكومية على أساسيات الابتكار والتفكير التصميمي.

بالإضافة إلى تنظيم ورعاية العديد من المسابقات التي تعمل على تحفيز الابتكار لدى الشباب وذلك بالتعاون مع العديد من الشركات العالمية وكان آخرها مسابقة كأس افريقيا للتطبيقات والألعاب الإلكترونية.



وتشارك الهيئة بقوة في مبادرة نشر مراكز إبداع مصر الرقمية بالجامعات الإقليمية وباستثمارات تقدر بقيمة 300 مليون جنيه.

وبدأت الهيئة بالفعل في تقديم خدمات التدريب والدعم لرواد الأعمال والشركات الناشئة في ٥ محافظات على مستوى الجمهورية وهى: الدقهلية بجامعة المنصورة، والمنوفية، والمنيا، وسوهاج، وجنوب الوادي (قنا) والتي تضم فروع لمعاهد التدريب التابعة لوزارة الاتصالات؛ وتضم معامل تكنولوجية متخصصة في البرمجيات والأنظمة المدمجة وتصميم الإلكترونيات، وحاضنات تكنولوجية للأعمال، ومساحات عمل مشتركة للشركات الناشئة.