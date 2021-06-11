رئيس «إيتيدا» يزور جامعة المنوفية ويؤكد: حريصون على استفادة الطلبة من مبادرات تطوير المهارات

قام المهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”، بزيارة إلى جامعة المنوفية ومركز إبداع مصر الرقمية بالجامعة، حيث كان في استقباله الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة، وعدد من عُمداء ووكلاء الكليات. تناول اللقاء الحديث عن إستراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر وجهود الدولة للتحول الرقمي وبناء مصر الرقمية، والتوسع فى الترويج لمصر كمركز رئيسي فى صناعة تكنولوجيا المعلومات فى الأسواق العالمية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والآليات التى تطبقها الدولة لزيادة حصيلة مصر من الصادرات الرقمية.

وأكد المهندس عمرو محفوظ أن الزيارة تأتي انطلاقًا من حرص الهيئة على استفادة الشباب المصري بمختلف الجامعات من مبادرات الوزارة والهيئة، وضرورة أن يكون لكل محافظة نصيب من برامج التدريب وأهمية تعريف وتوعية الطلاب ببرامج ومبادرات الهيئة الخاصة بنشر ثقافة ريادة الأعمال المبنية على الابتكار ومهارات العمل الحر وتطوير مهاراتهم التكنولوجية،

مشيرًا إلى أن الهيئة قامت بعقد العديد من الشراكات مع الجامعات والمؤسسات الدولية مثل جامعة MIT لتعزيز نمو قطاع الشركات التكنولوجية الناشئة ودعم رواد الأعمال المبدعين.

كما تمّت مناقشة سبل التغلب على التحديات التي تواجه الطلاب في مشروعاتهم الريادية في مجالات الإلكترونيات وإنترنت الاشياء،

حيث أوضح محفوظ أن الهيئة تعمل على إعداد قائمة بيضاء white list بالأجهزة الأكثر استخدامًا في هذه المجالات، بالتعاون مع وزارة المالية الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات؛ وذلك لتحفيز وتسريع عمليات الإبداع والمشروعات الريادية للشباب والشركات الناشئة.

من جانبه أكد الدكتور عادل مبارك، رئيس الجامعة، أن مصر تشهد طفرة كبرى في مجال التحول الرقمي، مشيدًا بالمبادرات التى يطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتحفيز الإبداع لدى الطلاب والخريجين، وخلق بيئة داعمة للابتكار وتنمية كفاءاتهم وقدراتهم لتواكب متطلبات الأسواق المحلية والعالمية، وأهمية توعية طلاب الجامعات للمشاركة فى هذه المبادرات الهامة، وتعريفهم بما تقدمه مراكز الإبداع التكنولوجى وتعظيم الاستفادة من الدورات التدريبية التى تقدمها للخريجين.

كما تمّت الإشارة إلى تحديات جائحة كورونا ومدى النجاح الذى تم تحقيقه فى جاهزية خدمات تكنولوجيا المعلومات ومواكبة مستجدّات الثورة الصناعية الرابعة، ودعم البحوث التطبيقية والابتكار فى التكنولوجيات المتقدمة.

وقد توجه المهندس عمرو محفوظ، يرافقه الدكتور أسامة عبد الرءوف، وكيل كلية الحاسبات والمعلومات، والوفد المرافق له، إلى مركز الإبداع التكنولوجى بجامعة المنوفية؛ لتفقُّد أعمال المركز.

والتقى محفوظ عددًا من الطلبة والخريجين المستفيدين من برامج الهيئة، حيث استمع إلى المشاكل التى تواجههم وأفكارهم الخاصة بالتطوير،

كما استمع إلى عدد من قصص نجاح بعض الشباب وقدرتهم على تنفيذ مشروعات من دول أجنبية مثل كندا في مجال تحليل البيانات عن طريق منصات العمل الحر؛ وذلك نتيجة اكتسابهم المهارات اللازمة بعد تخرجهم من البرامج التدريبية مثل مستقبلنا رقمي ورواد تكنولوجيا المستقبل.