رئيس إيتيدا: مصر تشهد طفرة غير مسبوقة في قطاع الشركات الناشئة

أكد المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا” أن مصر تشهد طفرة غير مسبوقة في قطاع الشركات الناشئة وبالأخص الشركات القائمة على الابتكار التكنولوجي الأمر الذي أكدته مختلف التقارير الدولية المتخصصة وأشادت به العديد من المؤسسات على المستوى الإقليمي والدولي، مشيرا إلى أن رواد الأعمال المصريين هم وراء هذا النجاح لما يقدموه من ابتكارات وحلول تكنولوجية قابلة للتطبيق والانتشار التجاري.

جاء ذلك في افتتاح النسخة الثانية من قمة تكني للتكنولوجيا وريادة الأعمال 2023، والمنعقدة في القاهرة بالمتحف القومي للحضارة المصرية، والتي تقام تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، والشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.

وأوضح الظاهر أن مصر تتميز بوفرة الكوادر التقنية والمهارات كما أن المشروعات الريادية التكنولوجية التي يطلقها الشباب المصري تتسم بالمرونة والتنوع في مختلف القطاعات، بما ساهم في نمو استثمارات رأس المال الجريء في مصر للسنة الخامسة على التوالي، بالرغم من انخفاض النمو العالمي في رأس المال المخاطر والتحديات الاقتصادية.

وقال الظاهر أن مصر تصدرت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عدد صفقات الاستثمار في الشركات الناشئة المصرية والتي نجحت في اقتناص أكبر عدد من الصفقات في المنطقة خلال عام 2022 وذلك بعدد 160 صفقة.

وصرح الظاهر بأن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لها دروا رياديا في مجال دعم الشركات الناشئة حيث تعد من أول الوزارات الجهات الداعمة لرواد الأعمال، وأضاف أن “إيتيدا” تلعب دورا حيويا في دعم قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة، حيث تم إنشاء مركز متخصص وهو مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال (TIEC) عام 2010 والذي يقدم مجموعة من الخدمات والبرامج المعنية بنشر ثقافة رادة الأعمال لطلبة الجامعات وبرنامج متخصص ومتكامل في مجال احتضان الأفكار والشركات الناشئة لمساعدة رواد الأعمال على تحويل خطط أعمالهم ونماذج منتجاتهم إلى أعمال ناجحة، وكذلك برنامج لتسريع الأعمال وتقديم الدعم للشركات الناشئة في مراحلها الأولى لتعزيز نموها من خلال التعليم والتوجيه والإرشاد.

وسلط الظاهر الضوء على برنامج المركز المخصص لتحفيز المرأة في هذا الشأن والمعروف باسم “هي رائدة”، والذي يقدم الدعم اللازم والتدريب المتخصص لرائدات الأعمال على منهجيات ومفاهيم الشركات والأعمال الناشئة. وفيما يخص جهود نشر ثقافة ريادة الأعمال وتشجيع الشباب على تبنى الفكر الريادي، أوضح الظاهر أن الهيئة تقدم مجموعة متنوعة من البرامج التوعوية وبرامج تدريب طلاب الجامعات في مجالات ريادة الأعمال مثل برنامج بناء قدرات طلاب الجامعات InnovEgypt.

وأضاف الظاهر إن الهيئة تشارك بفاعلية في مشروع نشر مراكز إبداع مصر الرقمية (كرياتيفا) في كافة المحافظات لتنمية قدرات الشركات الناشئة وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال عن طريق الوصول للشباب في الجامعات في مختلف المحافظات، مشيرا إلى ان الهيئة نجحت من خلال هذه المراكز في الوصول لقاعدة أكبر من الشباب حيث تم تدريب أكثر من 16 ألف شاب وشابة خلال العام الماضي فقط.

وفي ختام مشاركته في الجلسة الافتتاحية للقمة، أشار الظاهر إلى الجهود التي تقوم بها الهيئة لنقل المعرفة والخبرات الدولية إلى مصر لتعزيز نمو هذا القطاع الواعد حيث تعمل الهيئة على جذب كبار اللاعبين والمؤسسات والشركات العالمية في مجالات تسريع الأعمال مثل شركة Global 500 والتي افتتحت مقرا لها في مصر مؤخرا بمركز إبداع مصر الرقمية الجيزة، وهو الأول للشركة في القارة الإفريقية بالإضافة إلى تأسيس صندوق للاستثمار فى الشركات الناشئة بمصر، وكذلك شركة Plug and Play الرائدة عالميا في مجال تمكين الشركات الناشئة وتسريع نموها والتي قامت بإطلاق مركزا لها بمركز إبداع قصر السلطان حسين كامل بالقاهرة.