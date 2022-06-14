رئيس إيتيدا : القيادة السياسية مهتمة بصقل وتنمية مهارات الشباب‎‎

قال عمرو محفوظ، رئيس هيئة تنمية الصناعة إيتيدا إن مصر تظهر على خريطة الدول التي لديها فرص للمساهمة في التطور التكنولوجي، موضحا أن هناك دعما ملحوظا من قبل القيادة السياسية، ووزارة الاتصالات للعمل على ثقل المهارات وتنميتها لتمكين الشباب للانخراط في سوق العمل عن طريق مبادرة “مستقبلنا رقمي” التي اطلقتها الوزاره منذ عامين.

جاء ذلك خلال الموتمر الذي تنظمه شركة IDC والذي يعقد في دورته الثامنة لعرض آخر التطورات التكنولوجية.

وأوضح محفوظ أن الهيئة تقدم برامج التدريب على اللغات المحتلفة كالفرنسية والألمانية، ما يسهم في تعزيز فرص مصر على خريطة التعهيد العالمية.

وأضاف أن الهيئة قامت بالعمل على تدريب رواد الأعمال، للعمل على خلق الفرص الواعدة لتمويل مشروعاتهم وإخراجها بصورة مميزة.