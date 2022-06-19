«رئيس إيتيدا» : الشركات الناشئة المصرية جذبت 380 مليون دولار تمويلات خلال 5 أشهر

قال عمرو محفوظ ، رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إيتيدا ، إن الشركات الناشئة المصرية استطاعت جذب استثمارات أجنبية حتى مايو الماضى بقيمة بلغت 380مليون دولار بنسبة نمو بلغت 190% مقارنة بالخمس أشهر الأولى من 2021.

وأوضح محفوظ أن مصر تشهد طفرات غير مسبوقة فى قطاع الاتصالات بداية من ميكنة الخدمات الحكومية وحجم الاستثمارات فى البنية التحتية والشركات الناشئة وتدريب الكوادر .

جاء ذلك خلال كلمته فى افتتاح مؤتمر وطن رقمى ٧ الذى تنظمه غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات Cit بالاتحاد العام للصناعات على مدار يومى 19 و 20 يونيو الجارى.

وأكد أن عمل إيتيدا يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية هى تطوير الأسواق من أجل جذب ورعاية الإبداع والشركات الناشئة وتهيئة بيئة الأعمال وإتاحة خدمات التوقيع الإلكترونى من أجل خلق اقتصاد المعرفة وتشجيع الابداع ، لافتا إلى أن قطاع الاتصالات حقق نموا خلال الفترة الماضية بنسبة بلغت 16%.

ولفت إلى أن تحديات سلاسل الإمدادات العالمية تخلق فرصا استثمارية واعدة لتعهيد الخدمات إلى شركات مصرية ، مبينة أن إيتيدا تهدف إلى تدريب 200 الف شاب جديدة ضمن مبادرة مستقبلنا رقمى خلال العاميبن المقبلين .

وتابع أن إيتيدا تعمل مع منظمات المجتمع المدنى العاملة بالقطاع على أكثر من محور. منها تنمية قدرات الشركات الأعضاء ، وفتح أسواق خارجية جديدة ، منوها بأن الهيئة قامت بالتعاون مع شركة الأبحاث العالمية إرنست آند يونج فى دراسة تجارب 10 دول تنافس مصر فى مجال خدمات التعهيد.

وألمح إلى أن برنامج المساندة التصديرية export it خصص دعم بقيمة ٥٥٠ مليون جنيه خلال الـ ١٢ عاما الماضية استفاد منها نحو ٢٥٠ شركة فى قطاع التكنولوجيا تقوم بتصدير خدماتها لأسواق أخرى.