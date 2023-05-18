رئيس «إيتيدا» السابق يقترح إطلاق صندوق رأسمال مخاطر للشركات الناشئة بقيمة 200 مليون دولار

اقترح عمرو محفوظ، الرئيس السابق لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» إنشاء صندوق رأس مال مخاطر لا يقل حجمه عن 200 مليون دولار، بعد قرارات المجلس الأعلى للاستثمار أول أمس، بشأن دعم مجتمع الشركات الناشئة فى مصر.

وقال «محفوظ» -فى تصريحات لـ«المال» – إن اهتمام القيادة السياسية بمجتمع المطورين ورواد الأعمال يعكس حرص الدولة على تحفيز استثمارات الشركات الناشئة، مشددًا على ضرورة إصدار تشريع خاص لتسهيل ضوابط تأسيس هذه الكيانات أسوة بالتجربة النيجيرية.

وكان المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى قرر أمس الأول إنشاء وحدة دائمة بمجلس الوزراء بقيادة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، تختص بوضع السياسات والقوانين واللوائح المناسبة لنمو وازدهار الشركات الناشئة فى مصر، فضلًا عن تلقى الشكاوى، ووضع حلول ملائمة لكل منها بالتنسيق مع جهات الاختصاص.

ورأى أن السوق المحلية تفتقر إلى وجود جهة واحدة تمثل حلقة التواصل بين الشركات الناشئة وكل الوزارات والمصالح الحكومية.

وفى سياق متصل، شددت كريمة الحكيم، الرئيس التنفيذى لمسرعة الأعمال بلاج آند بلاى الأمريكية بمصر على ضرورة قيام هيئة الرقابة المالية بتسهيل إجراءات تسجيل الصناديق الراغبة فى الاستثمار بالشركات الناشئة.

ورأت كريمة الحكيم أن اتجاه الدولة لتأسيس وحدة مستقلة لدعم الشركات الناشئة ستسهم فى تعظيم الاستفادة منها، وتسهيل جلب تمويلات.

وأضاف مالك سلطان، الشريك المؤسس لصندوق ديستربتيك للاستثمار فى التكنولوجيا المالية، أن قرارات «الأعلى للاستثمار» تظهر اهتمام الدولة بالشركات الناشئة ودورها المحورى فى جلب الاستثمارات الأجنبية لمصر.

يشار إلى أن الشركات الناشئة المصرية تمكنت خلال الربع الأول من العام الحالى من جذب تمويلات بقيمة 284 مليون دولار مقابل 161 مليونًا للفترة المقارنة من 2022، بحسب تقرير مؤسسة «ماجنيت» عن الاستثمار المخاطر فى أفريقيا.