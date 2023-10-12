رئيس إنفيستا للتمويل: 67 مليار جنيه أرباح شركات تكنولوجيا المال في 2022

قال سمير العلايلي، رئيس مجلس إدارة شركة إنفيستا لتمويل المشروعات، إن شركات التكنولوجيا المالية بمصر حققت إجمالي أرباح 67 مليار جنيه، بنهاية 2022.

وجاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر العربي الثالث للادخار والثقافة المالية، المنعقد تحت عنوان “بناء الاستقرار المالي للقرن الحادي والعشرين”، تحت رعاية البنك المركزي المصري، ووزارتي المالية والتضامن الاجتماعي، وهيئة الرقابة المالية، والبورصة المصرية.

وأضاف أن عدد الشركات الخاصة بالتكنولوجيا المالية بلغت 177 بمصر، تعاملت في 2022 بمبالغ مالية تعدت 275 مليون دولار.

وبيّن أن 36% من المبالغ ذهبت لفرع المدفوعات، بينما 5% منها لقطاع التأمين، ومثلها لمجال الزراعة، في حين أن 11% منها ذهبت إلى الإقراض.

وأشار إلى أن مصر بها 140 صندوق استثمار، بينما يوجد 90% منها داخل فروع البنوك المختلفة على مستوى البلاد.

وتنظم المؤتمر شركة” فينتك روبوز”، بفاعليات تناقش ملامح الإستراتيجية الوطنية للشمول والتثقيف المالي بمصر، ومناقشة التجارب والإستراتيجيات المؤسسية الناجحة للبلدان والمؤسسات لتحسين مستوى الثقافة المالية والادخارية والاستثمارية حول العالم وسبل تعزيزها محليًا وعربيًا.