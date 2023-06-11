رئيس إم دبليو كابيتال: شانغهاي أفضل وجهة لاستضافة المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة

قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة موبايل ورلد كابيتال برشلونة (إم دبليو كابيتال) فرانسيسك فاجولا إن مدينة شانغهاي تعتبر “أفضل مكان في آسيا” لاستضافة المؤتمر العالمي للهواتف المجمولة، وفقا لوكالة شينخوا.

وقال فاجولا بصفته منظم وفد الأعمال الإسباني إلى الحدث السنوي إن مؤسسة (إم دبيلو كابيتال) شهدت ست نسخ ناجحة للغاية من المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة في شانغهاي، مشيرا إلى أن النسخة السابقة قبل الجائحة اجتذبت ما يقرب من 70 ألف مشارك، مما عزز سمعة شانغهاي كموقع متميز في آسيا لاستضافة مثل هذا الملتقى.

ومن المقرر أن تعقد نسخة شانغهاي القادمة من المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة “أم دبليو سي شانغهاي 2023” في الفترة من 28 إلى 30 يونيو في مركز شانغهاي الدولي الجديد للمعارض، وسيجمع المؤتمر متخصصين في الصناعة ومحللين وإعلاميين وشركات عالمية ستعرض أحدث منتجاتها وابتكاراتها التكنولوجية.

وقال فاجولا “هذا هو أول أم دبليو سي شانغهاي يعقد منذ الجائحة وما نراه، كما حدث في برشلونة، هو أن هناك اهتماما كبيرا بأن يعود الوضع إلى طبيعته. لذلك نتوقع أن يكون مستوى الحضور قريبا من نظيره في نسخة شانغهاي الأخيرة قبل الجائحة”.

ويقام الحدث الرئيس للمؤتمر العالمي للهواتف المحمولة كل عام في مدينة برشلونة الإسبانية ويستقطب بانتظام أكثر من 100 ألف مشارك من جميع أنحاء العالم. وأقيمت النسخة الأولى من مؤتمر (أم دبليو سي شانغهاي) في عام 2015.

وقال فاجولا “حوالي 21 % من الحاضرين في المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة في برشلونة هم من الآسيويين، ومعظمهم من الصينيين. وهذا يجعل “أم دبليو سي شانغهاي” ثاني أهم مؤتمر عالمي للهواتف المحمولة في العالم”.