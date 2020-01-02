رئيس «إل جي»: يجب استخدام التكنولوجيا الرقمية لتحقيق رضا العملاء

قال كو: "من أجل تحقيق قيمة العملاء، يجب أن نبدأ كل الأشياء من نقطة الألم للعملاء"

قال كو كوانج – مو، رئيس مجموعة “إل جي” الكورية، إنه من أجل تحقيق قيمة للعملاء، يجب التفكير من وجهة نظر العملاء والتنفيذ على الفور. جاء ذلك في رسالة فيديو أرسلها كو بمناسبة العام الجديد إلى جميع العاملين بالمجموعة العملاقة في كل أنحاء العالم.

وذكرت وكالة يونهاب أن كو قال، في رسالته، إنه حدد قيمة إل جي للعملاء بـ”تقديم مفاجأة تغير حياة العملاء” في العام الماضي.

وأضاف كو أنه يجب تحقيق هذه القيمة بشكل أفضل في العام الجديد.

وتابع: “من أجل تحقيق قيمة العملاء، يجب أن نبدأ كل الأشياء من نقطة الألم للعملاء”.

وأكد ضرورة استخدام التكنولوجيا الرقمية من أجل قراءة عقل العملاء بسرعة وبدقة.

وقال “إذا وجدت اتجاهًا، فيجب أن تتحدى وتحاول أولًا. وفي حال وجود سبب واحد يجب الانطلاق. ينبغي القيام بذلك فورًا بدلًا من قضاء الوقت للبحث عن 100 سبب آخر”.

وأشار إلى أن تقديم مفاجأة للعملاء هو الهدف النهائي لقيمة العملاء.

فى سياق مختلف تستعد إل جي الكورية لإطلاق أحدث هواتفها الذكية LG V60 ThinQ.

حيث تعتزم إطلاقه في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2020 في برشلونة، المقرر عقده في الفترة من 24 إلى 27 فبراير.

وتراجعت شعبية شركة إل جي للهواتف الذكية عن السابق، لكن محبي الشركة يواصلون شراء هواتفها الذكية الراقية.

وتتضمن سلسلة V مجموعة من الهواتف الرئيسية للشركة، واشتهرت السلسلة بقدراتها الصوتية والكاميرا.

وبحسب صحيفة هيرالد كوريا، فإن الشركة ستزود الجهاز بدعم لاتصالات الجيل الخامس 5G.

علاوة على القدرة على استخدام ملحق الشاشة المزدوجة Dual Screen من إل جي.

ومن المفترض أن يكون LG V60 ThinQ أول هاتف ذكي للشركة لعام 2020، وقد يعمل بواسطة معالج كوالكوم الأحدث.

وسيوسع وجودها في قطاع الجيل الخامس 5G في الأسواق الرئيسية التي تدعم الجيل التالي من التكنولوجيا اللاسلكية.