رئيس إفريكسيم بنك: 150 مليار دولار حجم التجارة البينية الإفريقية

كتب - سيد بدر:قال بانديكت أوراما، رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، إن حجم التجارة البينية الإفريقية يسجل نحو 150 مليار دولار.واعتبر أوراما، خلال المؤتمر التمهيدي، لمعرض التجارة البينية الأفريقية، أن حجم التجارة الحالي منخفض، موضحا أنه يجب هذه النسبة لنحو 40 -50 ٪ لتستفيد منها الدول الإفري

كتب – سيد بدر:

قال بانديكت أوراما، رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، إن حجم التجارة البينية الإفريقية يسجل نحو 150 مليار دولار.

واعتبر أوراما، خلال المؤتمر التمهيدي، لمعرض التجارة البينية الأفريقية، أن حجم التجارة الحالي منخفض، موضحا أنه يجب هذه النسبة لنحو 40 -50 ٪ لتستفيد منها الدول الإفريقية.

وشدد على أن زيادة الاستثمارات في الفترة الإفريقية وتطوير البنية التحتية لن يأتي إلا من خلال زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وحول عدم انضمام نيجريا وجنوب إفريقيا لاتفاقية التجارة الحرة حتى الآن، قال أوراما إن جنوب أفريقيا تتزعم التجارة في القارة وتدرك أهمية تعزيز التعاون مع بقية الدول، موضحا أن الدولة خصصت مليار دولار لتنشيط التجارة بينها والدول الأخرى.