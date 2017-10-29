رئيس إسكان البرلمان : تصدير العقار يوفر العملة الصعبة

قال المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، اليوم الأحد، إن قطاع التطوير العقاري يشهد نموا كبيرا في الفترة الأخيرة، خصوصا وأن ٨٠٪ من العمالة يستقطبها قطاع التشييد والبناء عموما.

وأضاف – خلال كلمته في مؤتمر التطوير العقاري الثاني، والذي تنظمه “المال جي تي إم – أن حجم الاستثمارات العقارية في العالم يصل إلى ٢٥٠مليار دولار، مشيرا إلى أن الدولة تحتاج إلى الدخول في هذا القطاع لجذب استثمارات جديدة و توفير العملة الصعبة.

وأكد أن القطاع يحتاج إلى قوانين وتشريعات عقارية تساعد القطاع في المساهمة في تصدير العقار، مشيرا إلى أن ذلك سيتم بالتعاون مع وزارة الإسكان.