رئيس إسرائيل: قلوبنا وصلواتنا مع أسر الضحايا في مصر

- مكتب الحكومة الإسرائيلية يدين هجوم مسجد العريش عادل عبد الجواد: أدانت إسرائيل الحادث الارهابي الغاشم الذي طال مسجد الروضة بالقرب من العريش أثناء تأديه صلاة الجمعة، وراح ضحيته أكثر من 300 شهيد.وأصدر مكتب رئيس الحكومة الاسرائيلى بنيامين نتنياهو بيانا أعرب فيه عن إدانته لل

– مكتب الحكومة الإسرائيلية يدين هجوم مسجد العريش عادل عبد الجواد: عادل عبد الجواد:





أدانت إسرائيل الحادث الارهابي الغاشم الذي طال مسجد الروضة بالقرب من العريش أثناء تأديه صلاة الجمعة، وراح ضحيته أكثر من 300 شهيد.

وأصدر مكتب رئيس الحكومة الاسرائيلى بنيامين نتنياهو بيانا أعرب فيه عن إدانته للحادث وجاء بالبيان:

“تعرب اسرائيل تعازيها لضحايا الشعب المصري وتتمني الشفاء العاجل للمصابين، ونرسل التعازي للرئيس عبد الفتاح السيسي باسم الشعب اليهودي والشعب المصري متمنيين الصبر والسلوان للأسر المصرية”، حسبما أفادت القناة 20 الإسرائيلية.

وقال البيان إن اسرائيل ترسل امنيات طيبة للشفاء العاجل للجرحى، وسيتم هزيمة الارهاب عاجلا اذا اتحدت كافة الدول ضده”.



ومن جهته، قدم رئيس الكنيست الإسرائيلي”يولي أدلشتاين” التعازي لسفير مصر لدي تل أبيب “حازم خيرت” بعد الهجوم الارهابي.



وتحدث رئيس الكنيست يولي ادلشتاين مساء السبت مع السفير المصري لدى اسرائيل، وأعرب عن صدمته العميقة للهجوم، قائلا “اريد ان اعبر عن تعازي الكنيست واسرائيل “الشعب والبرلمان” للحكومة المصرية. وفقا لما ذكره موقع “واللا” الاسرائيلي.

كما أدان الرئيس الاسرائيلي “رؤوفين ريفلين” المذبحة حسبما وصفها الموقع الاسرائيلي، وقال ريفيلين في تغريدة له علي موقع التواصل الإجتماعي تويتر “إن مهاجمة المصليين أثناء الصلاة، الوقت الأكثر خشوعا، هو “الشر الكامل”.



وأضاف ريفيلن،”قلوبنا، وصلواتنا مع أسر الضحايا، ومع والشعب المضطهد”.