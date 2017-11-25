رئيس إسرائيل: قلوبنا وصلواتنا مع أسر الضحايا في مصر

ومن جهته، قدم رئيس الكنيست الإسرائيلي”يولي أدلشتاين” التعازي لسفير مصر لدي تل أبيب “حازم خيرت” بعد الهجوم الارهابي.
وتحدث رئيس الكنيست يولي ادلشتاين مساء السبت مع السفير المصري لدى اسرائيل، وأعرب عن صدمته العميقة للهجوم، قائلا “اريد ان اعبر عن تعازي الكنيست واسرائيل “الشعب والبرلمان” للحكومة المصرية. وفقا لما ذكره موقع “واللا” الاسرائيلي.
كما أدان الرئيس الاسرائيلي “رؤوفين ريفلين” المذبحة حسبما وصفها الموقع الاسرائيلي، وقال ريفيلين في تغريدة له علي موقع التواصل الإجتماعي تويتر “إن مهاجمة المصليين أثناء الصلاة، الوقت الأكثر خشوعا، هو “الشر الكامل”.
وأضاف ريفيلن،”قلوبنا، وصلواتنا مع أسر الضحايا، ومع والشعب المضطهد”.