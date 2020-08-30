رئيس أركان اسرائيل: يرى في التطبيع خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط.

التقى نائب وزير الدفاع الإسرائيلي، ونائب رئيس وزراء الاحتلال “بني غانتس” ووزير الخارجية “غابي أشكنازي” اليوم الأحد، كبير مستشاري رئيس الولايات المتحدة “جاريد كوشنر” ومستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، والمفاوض الدولي آفي بيركوفيتش المبعوث الخاص فيما يتعلق بموضوع إيران.

وهنأ “جانتس” كوشنر على نجاح الإدارة الأمريكية، لأنها وسيطة في التطبيع مع الإمارات، مشيراً إلى أنه يرى في ذلك خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط.

وأضاف، أنا واثق بالمزيد من اللإيجابيات قريبًا، وأن الفلسطينيين سيحسنون صنعًا بالتوقف عن رفض الحديث والعودة إلى طاولة المفاوضات.

كما التقى رئيس دولة الاحتلال “رؤوفين ريفلين” بكوشنر وأعضاء الوفد الأمريكي وقال لهم: “أدعو المزيد من الدول العربية والإسلامية لاتباع طريق الصداقة هذا، وإقامة علاقات كاملة ودافئة مع دولة إسرائيل، والسلام بين الأمم والشعوب، والسلام مقابل السلام”.

مضيفا أن معاهدة السلام بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل “تفتح فصلا جديدا في الشرق الأوسط يجلب الأمل لمنطقتنا”.

ووصل “جاريد كوشنر” مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقدس ظهر اليوم، قبل مغادرة الوفد الإسرائيلي الأمريكي إلى دولة الإمارات المتحدة، لعقد اجتماعات مع نتنياهو وجانتس وأشكنازي بشأن التطبيع مع الإمارات، على أن يغادر غدا وفدان إسرائيلي وأمريكي إليها، لترسيم الاتفاق بصورة نهائية.

وأبرز 3 ملفات سيتم تناولها خلال الزيارة هي معاهدة السلام مع الإمارات، وفرص توسيع دائرة السلام في الشرق الأوسط، إضافة إلى الملف الإيراني.

وأفادت صحيفية “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، قبيل الرحلة التاريخية للوفد الإسرائيلي إلى الإمارات العربية المتحدة: بأنه يتواجد “نتنياهو” حاليًا في القدس حيث يدلي ببيان مشترك مع مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر ومستشار الأمن القومي للإدارة، روبرت أوبراين ، الذي التقى به اليوم.