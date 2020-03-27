الإسكندرية

رئيس إدارة مصايف الإسكندرية : بعض الأسر قالوا إنهم نزلوا الشواطئ للترفيه عن أنفسهم

كان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية قد أصدر بإغلاق جميع شواطئ الإسكندرية أمام الجمهور اعتبارا من صباح باكر
محمد بدر 10:41 م, الجمعة, 27 مارس 20 10:41 م, الجمعة, 27 مارس 20

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قال اللواء جمال رشاد رئيس إدارة السياحة والمصايف بالإسكندرية في اتصال مع برنامج التاسعة مساءً على القناة المصرية الأولى ردًّا على مشاهد تواجد المواطنين على شواطئ الإسكندرية وعدد من المحافظات الأخرى : إن بعض الأسر قالوا إنهم نزلوا الشواطئ للترفيه عن أنفسهم.

وأضاف: “من لحظة صدور قرارات الحكومة بحظر حركة المواطنين على الطرق.. أنا حاسس إن الدولة أو الحكومة مقصرتش في قوة القرارات دي.. السيد المحافظ أمر مختلف الإدارات باستمرار المرور للتأكد من الالتزام بقرارات الحظر.. لكن للأسف من الساعة 5 وأثناء مرورنا فوجئنا بأعداد غفيرة من الجماهير على شواطئ المدينة.

وتابع: “كان منظر غريب جدًّا خلانا نتواصل مع بعض الأسر علشان نعرف إيه مبرر التواجد ده، وتفسير البعض للسلوك ده إنهم خرجوا للترفيه عن نفسهم في ظل ظروف أزمة كورونا.. لازم نكثف الحملات التوعوية تاني، وعلى الفور تم العرض على المحافظ، وأدى قرارات صارمة اعتبارًا من باكر تغلق جميع شواطئ الإسكندرية.

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية قد أصدر تعليمات واضحة للإدارة المركزية للسياحة والمصايف برئاسة اللواء جمال رشاد بإغلاق جميع شواطئ الإسكندرية أمام الجمهور اعتبارا من صباح باكر ، عقب استغلال عدد من المواطنين فترة الاجازة للخروج إلى الشواطيء، بالإضافة إلى تنظيم رحلات من المحافظات المجاورة إلى شواطيء الإسكندرية.

يأتى ذلك حرصًا على سلامة المواطنين ضمن الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكانت محافظة الإسكندرية أعلنت اليوم عن عدد من الإجراءات ضمن حملتها لمتابعة الشوارع والتأكد من تنفيذ الخطوات الوقائية من فيروس كورونا.

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بقلم محمد بدر

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