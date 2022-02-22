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رئيس إدارة حدائق الحيوان: سعر التذكرة 5 جنيهات ولا يوجد لدنيا فيل منذ وفاة «نعيمة»

أوضح أن هناك بعض الأفواج تزور الحديقة بحجز مسبق، يوم الثلاثاء ولهم تذكرة مجمعة مع المتحف قيمتها 65 جنيها.
المال - خاص 11:58 م, الثلاثاء, 22 فبراير 22 11:58 م, الثلاثاء, 22 فبراير 22

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نفى د.محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان ما تردد عن ارتفاع أسعار التذكرة في حديقة الحيوان إلى 65 جنيها قائلاً : ” غير صحيح”.

جاء ذلك في مداخلة خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وأوضح أن سعر التذكرة لم يُمس منذ 8 سنوات، وهو ثابت 5 جنيهات للفرد و لم نناقش سعر التذكرة من الأصل، ويوم الثلاثاء هو يوم إجازة الحديقة وننفذ خطة الوقاية والصيانة، وهناك بعض الأفواج تزور الحديقة بحجز مسبق، وعملناهم تذكرة مجمعة مع المتحف قيمتها 65 جنيها.

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وكشف أن سعر التذكرة يوم الثلاثاء للأفواج السياحية 65 جنيها فقط مضيفا: “ده من 4 سنوات، وباقي الأيام بخمسة جديدة، ومش عارف لية تناولوا الخبر بطريقة خاطئة”.

وأوضح أن وزارة الزراعة قدمت كل الدعم للحديقة، قائلاً : “جبنا حيوانات مش موجودة عندنا، وجبنا زراف وسبع بحر، والدببة الروسي، والنمور البلغارية، ولكن مازال لا يوجد فيل بعد وفاة نعيمة منذ سنتين”.

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وكشفت أنه الادارة في الوقت الحالي تعمل على تطوير بيت الفيل لكي نستطيع جلب فيل، قائلاً : “وعندنا دلوقتي 3 زرافات بطريقة التبادل دون إضاف أعباء على الميزانية”.

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بقلم المال - خاص

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