رئيس إدارة حدائق الحيوان: سعر التذكرة 5 جنيهات ولا يوجد لدنيا فيل منذ وفاة «نعيمة»

أوضح أن هناك بعض الأفواج تزور الحديقة بحجز مسبق، يوم الثلاثاء ولهم تذكرة مجمعة مع المتحف قيمتها 65 جنيها.

نفى د.محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان ما تردد عن ارتفاع أسعار التذكرة في حديقة الحيوان إلى 65 جنيها قائلاً : ” غير صحيح”.

جاء ذلك في مداخلة خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وأوضح أن سعر التذكرة لم يُمس منذ 8 سنوات، وهو ثابت 5 جنيهات للفرد و لم نناقش سعر التذكرة من الأصل، ويوم الثلاثاء هو يوم إجازة الحديقة وننفذ خطة الوقاية والصيانة، وهناك بعض الأفواج تزور الحديقة بحجز مسبق، وعملناهم تذكرة مجمعة مع المتحف قيمتها 65 جنيها.



وكشف أن سعر التذكرة يوم الثلاثاء للأفواج السياحية 65 جنيها فقط مضيفا: “ده من 4 سنوات، وباقي الأيام بخمسة جديدة، ومش عارف لية تناولوا الخبر بطريقة خاطئة”.

وأوضح أن وزارة الزراعة قدمت كل الدعم للحديقة، قائلاً : “جبنا حيوانات مش موجودة عندنا، وجبنا زراف وسبع بحر، والدببة الروسي، والنمور البلغارية، ولكن مازال لا يوجد فيل بعد وفاة نعيمة منذ سنتين”.



وكشفت أنه الادارة في الوقت الحالي تعمل على تطوير بيت الفيل لكي نستطيع جلب فيل، قائلاً : “وعندنا دلوقتي 3 زرافات بطريقة التبادل دون إضاف أعباء على الميزانية”.