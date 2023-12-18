رئيس إدارة المحاصيل: سعر كيلو البصل لن يزيد عن 20 جنيها خلال أسبوعين

أكد المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، أن سعر كيلو البصل لن يزيد عن 20 جنيها خلال أسبوعين .

جاء ذلك خلال مداخلة عبر برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وقال إنه أنه لاتوجد أزمة حقيقية في البصل لكن المشكلة برمتها هي أزمة احتكار من قبل تجار قائلاً : “مفيش أزمة في إنتاج البصل.. لكن في التجار اللي بيتربحوا من تخزينها”.



وأوضح أن وصول سعر كيلو إلى 40 جنيهاً بسبب بعض محتكري السلع الذين يتفنون في احتكار بعض السلع الزراعية وحجبها عن الأسواق لتحقيق أرباح بطريقة غير مشروعة وحينما رصدنا ذلك في وزارة الزراعة وعرضنا تقرير على الوزير الذي كلف بشن حملات بقيادة وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك.

وأضاف أنه بدأت حملات بمحافظة الجيزة وتم ضبط 138 فدانا مخزنا عليهم قرابة 150 ألف طن وتم ضخ 70 ألف منهم إلى الأسواق وسوف يتم ضخ بقية الكميات خلال الأيام القادمة.



وموجها رسالة للمحتكرين، استطرد قائلا: “بكرة مكملين في محافظات أخرى وبقول للمحتكرين الذين يقومون بتخزين البصل بهدف احتكاره هناك قانون رادع وملفات رادعة جداً ماينفعش تشتروا البصل من المزارع بقيمة 3 جنيها وتقومون بتخزينه وبيعه بسعر 30 جنيهاً للكيلو بأرباح 400%”.



وأضاف: “لاتوجد أزمة حقيقية سوى لدى فئات التي تريد احتكار السلعة والسعر الآن يبلغ 32 جنيهاً على صعيد القطاعي ونعد المستهلك المصري بأنه خلال أسبوع إلى أسبوعين لن يزيد سعر البصل المصري عن 20 جنيهاً لسببين الأول نزول عروة الصعيد المزورعة في أغسطس الماضي وثاني الأسباب ضبط كميات البصل المخزنة وضخها في الأسواق”.