رئيس إتحاد الشركات: إعادة التفاوض مع هيئة الطرق للتأمين على المسافرين

· التصنيف الإئتماني محفز لـ"مأسسة" سوق التأمين · إنتخاب رؤساء المجالس التنفيذية والنواب قبل نهاية العام و اللجان الفنية باقية حتى يناير · نسعى الي الانتهاء من مجمعة الأخطار الطبيعية و عرضها علي مجلسي "التنفيذي" و"الإدارة" &mi

· التصنيف الإئتماني محفز لـ”مأسسة” سوق التأمين

· إنتخاب رؤساء المجالس التنفيذية والنواب قبل نهاية العام و اللجان الفنية باقية حتى يناير

· نسعى الي الانتهاء من مجمعة الأخطار الطبيعية و عرضها علي مجلسي “التنفيذي” و”الإدارة”

· زيادة أسعار “مخاطر الطبيعة” بعد “هارفي” .. والشركات تتحمل الفاتورة منفردة

· خسائر “الطبي و السيارات” من التعويم أكبر من مكاسبها

· “الهندسي” و “البترول” و”متناهي الصغر” مولدات النمو

· مضاعفة رؤوس أموال الشركات بات مُلحا لزيادة نسبة الإحتفاظ

· شركات التأمين مؤهلة للطرح في البورصة و هياكل الملكية المعوق الوحيد

· 752 مليون جنيه أقساط “gig” ونسبة النمو يتجاوز 25%

· إجتماع لمجلس إدارة الشركة الشهر الجاري وتوصية بزيادة رأس المال

· مخاطبة الهيئة لإعتماد منتجين جديدين في قطاعي البنوك و البترول

حوار-ماهر أبو الفضل:

قال علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد المصرى لشركات التأمين، والعضو المنتدب للمجموعة العربية المصرية للتأمين “gig”، إنه سيعرض على مجلس الاتحاد ملف الهيئة العامة للطرق و الكبارى، و التفاوض معها لإعادة التأمين على المسافرين على الطرق السريعة، و ذلك بعد إتمام الدراسة مع المجمعة الخاصة بهذا الخصوص.

وأشار فى أول حوار له بعد انتخابه رئيسا للاتحاد “اختص به “المال” إلى أنه لا يمكنه الجزم بنجاح أو عدم نجاح التفاوض مع هيئة الطرق، مؤكدا أنه لايوجد منطق فى إهمال حق المواطن فى الحصول على تعويض من الدولة، لافتا إلى أن هذا الحق هو المدخل الرئيسى للتفاوض.

وأضاف أنه سيسعى إلى معرفة مدى وجود بديل تستعين به هيئة الطرق، لتعويض المتضررين من المسافرين على الطرق السريعة، سواء فى حالة الوفاة أو الإصابة، أما فى حالة عدم وجوده فإن ذلك سيطرح علامة استفهام حول حرمان قطاع التأمين من القيام بهذا الدور، لافتا إلى أنه فى حالة إلغاء التعاون نتيجة مشكلات مرتبطة بالرسوم أو قيمة التعويضات فسيتم مناقشة ذلك.

وقررت وزارة النقل، ممثلة فى الهيئة العامة للطرق والكبارى، إنهاء العقد الموقع مع شركات التأمين والاتحاد المصرى للتأمين ممثلا فى مجمعة التأمين، على حوادث الطرق السريعة والقطارات ومترو الأنفاق، اعتبارا من 30 يونيو 2014.

فى سياق آخر، أكد “الزهيرى” أن المنافسة بين وحدات التأمين للحصول على تصنيفات ائتمانية من المؤسسات العالمية يخدم القطاع ويحفز على “مأسسة” جميع الشركات، مشيرا إلى أن مؤسسات التصنيف تعمل على كشف نقاط القوة والضعف بالشركات، مما يساهم فى معالجة نقاط الضعف وتعزيز نقاط القوة.

وأضاف أن التصنيف الائتمانى رغم أهميته لشركات التأمين، فإنه ليس مؤثرا بصورة كبيرة فى تعاملها مع معيدى التأمين العالميين، خاصة و أن تركيز الأخيرة ينصب على جودة الاكتتاب و مستوى الربحية.

وأكد أن مجلس إدارة الاتحاد سيعقد أول اجتماع له بعد تشكيله الجديد الأسبوع المقبل، لافتا إلى أنه سيناقش خطة عمله خلال السنوات الأربع المقبلة، كاشفا أن جزءا من تلك الخطة يرتبط بتنمية الوعى التأمينى، و أنه سيتم انتخاب رؤساء المجالس التنفيذية للممتلكات و الحياة، و اختيار النواب قبل نهاية العام.

ولفت إلى أن اللجان الفنية ستظل كما هى بتشكيلها الحالى حتى يناير المقبل، لاستكمال مدتها وفقا للنظام الأساسى، و أن المجالس التنفيذية للممتلكات و الحياة ستضع معايير اختيار أعضاء اللجان الفنية، و سيتم مناقشتها بمجلس إدارة الاتحاد.

وفيما يخص حصيلة الأقساط التى تعبر عن ماهية القطاع، قال إن مضاعفة الحصيلة الحالية والبالغة 17 مليار جنيه أمر مطلوب، لافتا إلى أن تحقيق هذا الهدف سيستغرق وقتاً، خاصة وأنه يتطلب طرح منتجات تنافسية و تحديث طرق التسويق و الاهتمام بخدمة ما بعد البيع و تنمية الوعى لجميع الشرائح، بما فيها عملاء شركات التأمين نفسهم، مؤكدا أن الاتحاد بصفته جهازا تنظيميا ممثلا للشركات، سيساهم بشكل مؤثر فى تحقيق تلك الخطة.

من ناحية أخرى، وصف “الزهيرى” تعويضات التأمين الإجبارى على السيارات والبالغة 40 ألف جنيه تصرف فى حالتى الوفاة أو العجز الكلى المستديم بغير المناسبة بعد التعويم، مشيرا إلى أن هذا الملف من اختصاص الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأضاف أن تغيير مبلغ التعويض أو زيادة الرسوم يتطلب إجراء دراسات اكتوارية، إلى جانب إجراء تعديل تشريعى و ليس قرارا حكوميا لأنه لا يوجد تعديل لنص قانونى إلا بنص قانونى.

وكشف أن الاتحاد يعكف حاليا على الانتهاء من الدراسات المرتبطة، بإنشاء مجمعة للأخطار الطبيعية، و سيتم عرضها قريبا بعد موافقة المجلس التنفيذى للممتلكات على مجلس الإدارة لاتخاذ قرار بشأنها.

وفيما يخص إعصار “هارفي” و تأثيره على شركات التأمين، أكد أن التأثير غير مباشر وأن حصة شركات إعادة التأمين من خسائره التى تشير التقديرات إلى أنها تتجاوز الـ 120 مليار دولار ستتراوح ما بين 45 – 50 مليار دولار.

وأكد أن شركات إعادة التأمين ستلجأ إلى زيادة أسعار تغطيات الأخطار الطبيعية، و أنها ستشمل جميع الأسواق بما فيها مصر لكن بنسب متفاوتة وفقا لطبيعة كل دولة، مشيرا إلى أن شركات التأمين ستتحمل فاتورة الزيادة منفردة ولن يتحمل العميل أى جزء منها لأسباب لها علاقة بشراء شركات التأمين تلك التغطية من خلال اتفاقية تجاوز الخسائر لحماية العملاء.

وحول مكاسب و خسائر قرار تحرير سعر الصرف، و المعروف بقرار التعويم على شركات التأمين، أكد “الزهيرى” أن مكاسبه مرتبطة بزيادة فوائد الودائع و أذون الخزانة و التى تستثمر من خلالها شركات التأمين جزءا كبيرا من أموالها، بالإضافة إلى أن مكاسب التعويم تمتد إلى زيادة حصيلة الأقساط نتيجة إعادة تقييم الأصول المؤمن عليها الخاصة بالعملاء.

وأضاف أن التأثير السلبى يقتصر على بعض الفروع، مثل السيارات و الطبى، خاصة بعد ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات والمستلزمات الطبية، إضافة إلى زيادة معدل الخسائر فى التأمين التكميلى على السيارات، فضلا عن زيادة فاتورة المصروفات العمومية.

وأشار إلى أن زيادة أقساط الطبى و السيارات، لا تتناسب مع التكلفة المرتبطة بارتفاع أسعار مدخلاتها، لافتا إلى ارتفاع أسعار الأدوية بنسبة %60 رغم عدم زيادة شركات التأمين لأسعار تلك التغطيات بتلك النسبة.

فى سياق متصل، أكد “الزهيري” أن مولدات النمو فى سوق التأمين تكمن فى التأمين الهندسى، نظرا لزيادة المشروعات الجديدة، بالإضافة إلى تأمين البترول بعد الاكتشافات البترولية الأخيرة، و التأمين متناهى الصغر و الذى سينعكس إيجابيا على شركات الممتلكات و الحياة.

وطالب الزهيرى بضرورة إعادة النظر فى رءوس أموال شركات التأمين، خاصة بعد قرار تحرير سعر الصرف، مشددا على ضرورة مضاعفته ليصل إلى 120 مليون جنيه، كحد أدنى مقارنة بـ 60 مليونا حاليا.

وأضاف أن هناك آليتين للتعامل مع القواعد الرأسمالية أولاها : رفع الحد الأدنى لرءوس الأموال على جميع الشركات، والثانى : ربط رأس المال بالمخاطر المكتتبة، مشيرا إلى أن السوق المصرية تميل إلى الوسيلة الأولى.

وأوضح أن أهمية زيادة رأس المال تكمن فى تحديد نسب الاحتفاظ، فكلما ارتفع الأول كلما زادت الثانية وبالتالى الحد من تصدير الأقساط إلى الخارج، و كذلك قناعة شركة التأمين بالخطر المغطى، وأنها تعمل على اتباع الأسلوب الأمثل فى الاكتتاب التأمينى.

وحول جاهزية شركات التأمين للطرح فى البورصة، أكد أن أغلب الشركات تحقق أرباحا سنوية و بمعدلات نمو ملموسة، مما يحفزها على الطرح فى الأوراق المالية، لافتا إلى أن عدم التوسع فى زيادة رءوس الأموال عبر القنوات الرخيصة – أى أن تكلفتها أقل – من خلال دخول مساهمين جدد فى حالة الطرح فى اكتتاب عام، مرتبط بهياكل ملكية أغلب الشركات و عدم رغبة مساهميها فى إدخال شركاء جدد، خاصة مع تحقيق المساهمين عوائد استثمارية على رأس المال تتراوح ما بين 30 – %40 .

وفيما يتعلق بالمؤشرات المالية للمجموعة العربية المصرية للتأمين “gig” كشف “الزهيري” عن تحقيق 752 مليون جنيه أقساطا مباشرة فى العام المالى الماضى (2017/2016) بزيادة %25 عن المخطط و البالغ 590 مليونا، لافتا إلى أنها تسعى إلى زيادة تلك الحصيلة بنسبة %15 العام المالى الجارى، مقارنة بالأقساط المخططة فى العام المالى الماضى.

وأشار إلى أنه سيتقدم بتوصية لمجلس إدارة الشركة فى اجتماعه يوم 24 من سبتمبر الجارى لزيادة رأس المال والبالغ حاليا 225 مليون جنيه، ويعد من أعلى رءوس الأموال بين شركات التأمين التابعة للقطاع الخاص.

وفيما يتعلق بالتوسع الجغرافى لـ “gig”، أكد “الزهيرى” أن شركته افتتحت مؤخرا فرعا جديدا بأسيوط ليرتفع إجمالى فروعى إلى 20، و من المخطط إنشاء آخر جديد، بإحدى محافظات الوجه القبلى مطلع العام المقبل.

وانتهى بأن شركته حصلت على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، على تغطية جديدة مرتبطة بالتأمين متناهى الصغر، وسيتم التقدم بطلب للموافقة على تغطيتين جديدتين تستهدفان قطاعى البنوك والبترول.