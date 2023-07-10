رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف يفوز بفترة رئاسية جديدة

فاز الرئيس شوكت ميرضيائيف بفترة رئاسة جديدة في أوزبكستان بعد حصوله على 87.1% من الأصوات في الانتخابات التي جرت أمس الأحد، حسبما أظهرت النتائج الأولية التي أعلنتها لجنة الانتخابات المركزية في أوزبكستان اليوم الإثنين.

ويتولى ميرضيائيف رئاسة أوزبكستان، وهي أكثر البلاد سكانا في آسيا الوسطى، منذ عام 2016 ودعا إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة بعد تعديلات دستورية مددت الولايات الرئاسية المقبلة لسبع سنوات بدلا من خمس ولم تحتسب ولايتين رئاسيتين لميرضيائيف.

وفتح ميرضيائيف (65 عاما) البلاد، التي يسكنها 35 مليون نسمة، أمام التجارة الخارجية والاستثمار وخفف القيود المفروضة على الحريات الدينية والسياسية، ومع ذلك ليس هناك معارضة قوية أو شخصيات سياسية بارزة في البلاد.

وسعى ميرضيائيف منذ بداية الحرب في أوكرانيا إلى الحفاظ على علاقاته مع كل من روسيا والغرب، ودعت طشقند للسلام ورفضت الاعتراف باستقلال مناطق موالية لروسيا في شرق أوكرانيا.